На Камчатке открылся VII образовательный форум

03.10.2017 20:40:05 (GMT+12)

На Камчатке стартовал VII образовательный форум. Дискуссионная площадка объединила представителей педагогического сообщества региона и приглашённых экспертов в области инклюзивного образования. Основной темой обсуждения стали вопросы обучения детей и подростков с особыми возможностями здоровья.



Открытие мероприятия прошло во вторник, 3 октября, в Камчатском дворце детского творчества. От имени главы региона Владимира Илюхина к участникам форума обратился заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев.



«Образование детей с особыми потребностями является одной из важнейших задач для государства. Это необходимое условие для создания инклюзивного общества, которое позволит каждому человеку вырасти достойным гражданином страны и внести свой весомый вклад в развитие Камчатки, Дальнего Востока и России в целом. Для этого мы с вами должны помочь каждому ребёнку полностью реализовать свой потенциал, вне зависимости от его личных жизненных обстоятельств, - отметил Владимир Пригорнев. - У каждого из вас есть свой уникальный опыт работы с разными детьми, и я уверен, что обмен опытом в рамках форума позволит нам более качественно организовать работу системы образования и постепенно снять всё ещё остающиеся ограничения».



Программа форума рассчитана на 5 дней. В рамках мероприятия педагогическое сообщество обсудит актуальные вопросы обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях и по основным образовательным программам общего образования. Отдельное внимание также уделят вопросам совершенствования деятельности психолого-медико-педагогических комиссий, развития активных форм профориентации лиц с инвалидностью.



«Сегодня в России меняется политика государства в отношении детей с особыми образовательными потребностями - выстаивается вертикаль образования от дошкольного до профессионального. Для того чтобы создать равные возможности для таких ребят, требуются огромные усилия и государства, и общества. Именно эта тема будет обсуждаться в течение ближайших дней форума. Уверена, что в нашем диалоге будут не только выделены проблемы, требующие внимания, но и предложены основные пути их решения», - отметила министр образования и молодёжной политики Камчатского края Виктория Сивак.



Добавим, что программы инклюзивного образования в настоящее время реализуют более 90 общеобразовательных классов более чем 40 школ региона.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.