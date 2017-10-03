Учащиеся школы №40 прослушали лекцию о цифровой экономике

03.10.2017 20:40:04 (GMT+12)

Во вторник, 3 октября, в школе №40 Петропавловска-Камчатского прошла лекция для старшеклассников на одну из самых актуальных тем современности – цифровая экономика. В качестве приглашенного спикера выступил депутат Госдумы РФ Константин Слыщенко, который в настоящее время работает на Камчатке в рамках региональной недели.



На лекции «Цифровая экономика» Слыщенко рассказал камчатским школьникам о том, что такое блокчейн-технологии и как они развиваются, о криптовалютах и проведении транзакций. «В этом году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о «О стратегии развития информационного общества в России на 2017-2030 годы», и там одним из пунктов проходит такое понятие, как «цифровая экономика». А уже в июле Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал программу внедрения в Российской Федерации цифровой экономики, которая рассчитана до 2024 года», - сказал депутат.



Константин Слыщенко считает важным, чтобы школьники уже сегодня приобретали современные экономические и технологические навыки, поскольку внедрение цифровой экономики потребует подготовки соответствующих специалистов. Таким образом, следует устроить учебный процесс так, чтобы он отвечал цифровым реалиям нашей жизни.



«Я на протяжении последних полутора-двух месяцев общался с коллегами и сделал для себя твердый вывод о том, что начинать учить надо, если не с детского сада, то со школы. Когда ребята еще не под какими-то догмами, их сознание открыто новому, и они воспринимают информацию, которую я им даю. Сегодняшняя аудитория – учащиеся 9, 10, 11 классов – довольно восприимчива, и если мы будем продолжать говорить о цифровой экономике, о том, что общество остановить невозможно, и те технологии, которые внедряются в России и в мире, необратимы, это заставит нашу молодежь больше интересоваться данной темой. Это и есть та цель, ради которой я буду продолжать вести подобные лекции в камчатских школах во время каждого своего приезда в рамках региональной недели, чтобы учить нашу молодежь основам цифровой экономики, основам блокчейна или, выражаясь русским языком, системы распределенного реестра», – заключил он.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».