Об итогах летней оздоровительной кампании детей и подростков 2017 года

03.10.2017 20:38:34 (GMT+12)

Лето - благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья школьников. Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за учебный год напряженности, восстановление израсходованных сил, развитие творческого потенциала. Эти функции с успехом выполняют летние лагеря.



Летний лагерь, с одной стороны, является формой организации свободного времени детей разного возраста, с другой - пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться.



В летний период 2017 года в 147 детских лагерях Камчатского края отдохнули 15,8 тыс. школьников (в 2016 году - 16,3 тыс.).



В 2017 году оздоровительными лагерями с дневным пребыванием было охвачено две третьих всех отдохнувших школьников.



К оздоровительным лагерям с дневным пребыванием относятся лагеря, организованные на базе школ (пришкольные лагеря) и лагеря, организованные на базе различных учреждений и организаций (спортивных, социальных, общественных). В пришкольных лагерях отдохнули 9490 человек. По сравнению с 2016 годом, число лагерей с дневным пребыванием увеличилось на 4%.



В загородных лагерях отдохнули 4,1 тыс. человек или 25,9% от числа отдыхавших в крае детей (в 2016 году - 4,0 тыс. человек и 24,3%, соответственно).



При организации летнего отдыха особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2017 году из малообеспеченных семей в летних лагерях отдохнули 3360 детей (в 2016 году - 3377 человек), 748 человек из числа детей-сирот и детей-инвалидов (в 2016 году - 516), 203 человека, состоявших на учете в органах внутренних дел (в 2016 году - 179).



В 2017 году в Корякском округе детям из таких семей было уделено приоритетное внимание, их доля, в общей численности отдохнувших в округе детей составила 81,4%.



Камчатстат.

