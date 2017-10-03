«И случай, бог изобретатель»

03.10.2017 19:07:26 (GMT+12)

Кто-то верит в гороскопы, кто-то в приметы или в карты Таро.

По гороскопу я и Скорпион, и Стрелец – потому что родилась 23 ноября, на стыке двух знаков зодиака, поэтому могу выбирать тот гороскоп на день или неделю, какой больше нравится.

Насчет Таро ничего сказать не могу, разве только то, что написала половину рассказа, где один из персонажей – карта Таро. Но рассказ я так и не дописала, и кто знает, почему, скорее всего причиной тому моя лень, в мистику я не верю.

Приметы у меня свои:

цифра 13 – к хорошим новостям;

вопреки поверью, что раздавить паука к хорошему известию – я пауков уважаю и бережно выпускаю на свет Божий;

мне очень нравятся черные коты (и не только черные).



И еще я верю … в антресоли. Дело в том, что там у меня лежат альбомы с фотографиями, в которых кого и чего только нет: Камчатка, Кабардино-Балкария, Болгария, Турция, много-много Каталонии, Латвия, Эстония, Узбекистан, Камбоджа, Москва, Казахстан, Таиланд… фотографии тех, с кем довелось работать и приятельствовать: политиков, актеров, журналистов, знакомых, друзей…

Альбомы самые что ни на есть традиционные – с плотными страницами, на каждой странице прорези, в которые вставляется фотографии. Есть альбомы и попроще – те, где несколько фотографий приклеены на страницы, а остальные фото, что не уместились, просто положены между страниц. Из-за этого – а еще из-за косого шпингалета, который плохо закрывает антресольную дверку, фотографии иногда проскальзывают наружу. Замечено, что они из разных альбомов, нет чтобы, например, стали выпадать из альбома «Паратунка» или «Грибы в Радыгино», – выпадают из разных.



Я сначала выпавшие фотографии и не рассматривала, поднимала, брала стул, и возвращала их наугад.

Но потом старые фотографии помогли написать мне рассказ, потом еще… Один рассказ, совсем коротенький, написала, рассматривая фотографию, сделанную в студенческие годы в Таллинне.

А старые камчатские фотографии «заговорили» в рассказе «Сухая речка». Как? Берешь фотографию, всматриваешься и прислушиваешься.



Вот фотография Петропавловска, наверное, 63-го года, тогда мама с отцом ещё только собирались поехать на самый север Камчатки. Как они смотрели в иллюминатор на Авачинскую бухту, как вышли из самолета в Елизовском аэропорту, как представляли свою жизнь в Пенжинском районе, рассказывал ли им кто-то, что их ждёт на самом деле? Дорога и то была на перекладных. Если из Москвы – то две или три посадки в Красноярске или Иркутске, потом в Хабаровске. Прямого рейса на Камчатку тогда не было.

И наконец – Авачинская бухта, аэропорт в Елизове (прапрадедушке нынешнего аэропорта).

Дальше нужно ждать. Ждать долго, потому как в Каменское, аэропорт самого северного района Камчатки, самолеты летали нечасто и с посадкой в Усть-Камчатске или Корфе. А там погода меняется по три раза в день, и можно застрять на неделю-другую.

А когда доберёшься до Каменского, остался пустяк – ждать «Аннушку» в Манилы, село у Пенжинской губы Охотского моря. И это могло затянуться на неделю-полторы.



Несколько фотографий Петропавловска: центр города, женщины в красивых фетровых шляпах, пальто и модных тогда полуботинках. Среди них и мама. Хмыкали ли пассажиры в Елизовском аэропорту при виде это шляпы – не те, что летели на материк по делам или в отпуск и старались приодеться, а те, что ждали самолеты в Палану, Усть-Камчатск, Тигиль… Или уже в Корфе, где с утра в аэропорту собирались пассажиры и ждали, объявят ли рейс, а если нелётная погода, то ехали в соседние Тиличики, где гостиница. И так каждый день, застрять в Корфе-Тиличиках можно было и на неделю, и на полторы. И везде, везде – пограничный контроль, даже в Манилах, после стольких кордонов.

Хранила ли мама эту фетровую шляпу? Ездила в ней в отпуск на материк? Я видела её только на фотографии.



А это Манилы уже перед моим рождением. Устье реки Пенжины. Отец в болотных сапогах стоит по колено в реке и показывает кету. Ничего не скажешь, знатная рыбина ему попалась.



Подвесной мост через реку. Эта фотография сделана позже, потому что мост построили в 70-х, после долгих-долгих мучений с Сухой речкой – так на Камчатке называют русло высохшей реки, вода в которой бывает весной, когда тает снег, или летом-осенью после ливней.



Фотография, на которой мама держит кулек со мной – это мы на прогулке, мне полгода. Позади изгородь и сопка вдалеке.



А эти три фотографии заказывались фотографу из Каменского, райцентра. Фотограф приехал снять рыбкооповских работников на Доску Почета, и мама упросила его зайти к нам.

Какой-то тряпичный коврик на стене, и я младенцем на кровати, в большом изумлении таращусь на кого-то внизу. Мама рассказывала, что увидев фотографа, я начала плакать. И тогда запустили собаку, увидев её, я в восторге подняла руки и заулыбалась.

С тех пор, как начала ходить, я росла в окружении собак, гуляла с ними.



Есть семейная история, которую любила рассказывать мама.

Зима, начинается пурга, мне года четыре, я гуляю на улице. Мама выглядывает за дверь – меня нет.

– Володя, Ирочка пропала!

Родители спешно накидывают куртки, выбегают на улицу – пурга уже метёт так, что не видно соседний дом. Но ещё видна будка, которую отец сколотил для собак. Но собаки не в будке, стоят рядом друг с другом под снежным ветром, будто прикрывают собой что-то.

Отец подходит к собакам, собираясь вместе с ними отправиться на поиски ребенка, и…

– Надя, смотри!

Я стою между собаками и улыбаюсь. Отчего не улыбаться? Одета тепло, собаки закрывают от ветра.



Марина Кавав со своим сыном. Моя молочная мать, кормила меня несколько дней после рождения, пока у мамы не было молока. Спустя несколько лет Марина с сыном уехала к родственникам на Чукотку, мама переписывалась с ней. А потом Какав замолчала. Мама пыталась безуспешно разыскать её.



А это почти землянка в Манилах, врытая наполовину в склон – дом, куда принес меня из больницы отец. В конце ноября, когда папа забрал меня с мамой из родильного отделения, была страшная пурга.

Пурга сорвала трубу, папа полез на крышу её чинить, а мы с мамой лежали под одеялами, шубами, всем, что можно было накинуть, «чтобы не заморозить ребенка» – так рассказывала мама.



х х х



Нынче из антресолей на пол спланировала камчатская фотография: три продавщицы держат в руках все «богатство»: банки с сухим молоком, шоколадки, венгерское вино, и счеты, те самые, с деревянными костяшками. Позади продавщиц пирамиды из банок сгущенки. На обороте фотографии – следы высохшего клея и подпись – Аянка. Об этом я и расскажу в следующий раз.



Ирина ОСНАЧ.