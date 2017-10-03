Воссоединение? Нет, аннексия!

03.10.2017 19:00:53 (GMT+12)

В моей военной биографии почти десять лет службы за границей. Из них ровно шесть - в ГДР. К немецкому народу я всегда испытывал чувство глубокого уважения, поскольку родился и вырос в районе компактного проживания этнических российских немцев. И посёлок на Кубани, где я учился и откуда призывался в ряды Советской Армии, до сих пор называется "Rote Fhane", что переводе на русский язык означает "Красное знамя". Вблизи этого посёлка находятся хутора Тельман и Энгельс, посёлок Крал Маркс. И до начал 70-х годов почти 35% населения этого небольшого региона составляли этнические российские немцы.



Интернированным накануне войны в Сибирь и Среднюю Азию, им в середине 50-х годов разрешили возвратиться на Кубань. Русское население отнеслось к возвращенцам вполне благосклонно. Не помню случая, чтобы российских немцев попрекали их соплеменниками, принесших советскому народу во время войны неисчислимые бедствия и страдания. И в социальном плане переселенцы не ущемлялись. Лучшими виноградарями и животноводами нашего винсовхоза "Новокубанский" были немцы. Одним из лучших директоров нашей поселковой школы был приятель моей юности немец Володя Лоренц. В 10 – 11х классах я учился с будущим чемпионом СССР, мира и Европы Давидом Ригертом. И до 1970 года в нашей школе велось углубленное преподавание немецкого языка.



Во время службы в ГДР я на практике понял, насколько полезно знание иностранного языка. И хотя в школе я не был образцовым учеником, словарный немецкий запас во многом помогал мне успешно общаться с населением ГДР. К тому же, мне выпала возможность служить в ГДР, когда эта социалистическая страна входила в число 15-ти высокоразвитых стран мира. Не случайно Группа советских войск в Германии для наших военных была одним из самых престижных мест службы в материальном и финансовом плане.



3 октября 1990 года ГДР, как суверенное государство и член ООН, исчезло с карты мира. Но ещё около дести лет в нашей стране можно было приобрести товары с отметкой "Made in DDR". И до сих пор те, кому пришлось служить в ГДР, мечтают о том социальном уровне жизни россиян, который имели граждане восточногерманского социалистического государства. И когда слышишь "ужасающие" рассказы о "голодной" ГДР, мне так и хочется во весь голос закричать: "Я согласен так голодать три жизни!".



Но вот грянула "перестройка", за которой последовали "демократизация и гласность", цель которых, как теперь уже ясно, развал не только СССР, но и всего социалистического содружества. В ходе "цветных" и "бархатных" революций в странах Восточной Европы свергались коммунистические режимы. А в ноябре 1989 года очередь дошла и до ГДР. Рухнула ненавистная Берлинская стена, которая, по заявлению президента США Д. Кеннеди, спасла Европу от третьей мировой войны. И вскоре население ГДР охватила эйфория воссоединения с ФРГ.



В период службы в ГДР я познакомился и подружился с известным дизайнером Эрнстом Коппи. Он постоянно работал над оформлением международной Лейпцигской ярмарки, а в 1973 году руководил оформлением Берлинского фестиваля молодёжи и студентов. Убеждённый коммунист и антифашист, Эрнст Коппи был против скоропалительного объединения ГДР и ФРГ.



Точно не помню, где-то в двадцатых числа декабря 1989 года я позвонил своему другу в ГДР. Меня интересовал вопрос: почему его соотечественники устремлены в

в капиталистический "рай" ФРГ? Кстати, над этим вопросом ломали головы многие граждане тогда ещё СССР. В нашей стране господствовала талонная система распределения товаров первой необходимости. Даже на спички и соль. А в ГДР, как сообщали в то время СМИ, тотального дефицита не было. И тем не менее…



- Саша, - ответил мне Эрнст Копи. – в ГДР полностью свёрнута контрпропаганда. Людям внушают, что после объединения с ФРГ их ждёт процветание и обеспеченная райская жизнь. Сегодня, как никогда, средства массовой информации обливают грязью достижения социализма. История ГДР рисуется исключительно в чёрных красках. Стоит ли удивляться, что и мой сын Зигфрид мечтает о гражданстве ФРГ. Его аргумент - если сегодня в ГДР в свободной продаже 10 сортов колбасы, то в ФРГ – не меньше тридцати. Его прельщают шикарные автомобили. И такие настроения продолжают расти.



Мой немецкий друг надеялся на здравую позицию Горбачёва, на то, что он примет правильное решение в отношении ГДР. Но как же Эрнст Коппи, несмотря на свой мудрый возраст, был наивен! Да разве только он? Был наивен и автор этих строк. Фактически Горбачёв и его банда бесплатно отдали ФРГ социалистическую Германию. Подробности предательства Горбачёв – Шеварднадзе я специально опускаю, чтобы вкратце рассказать о некоторых итогах ликвидации ГДР.



Эйфория и ликования во время "объединения", покреплённые торжественной церемонией сжигания флага ГДР, быстро прошли. Как и считал мой друг Эрнст Коппи. Среди жителей восточногерманских федеральных земель Германии продолжает расти число недовольных уровнем жизни и положением в обществе. Обделёнными чувствуют себя 61% опрошенных "осси", как всё еще называют себя жители бывшей ГДР. Личной жизненной ситуацией недовольны 41%. При этом продолжает нарастать скептицизм в среде тех, кому 50 лет и старше. Это те, кто родился и вырос в "голодной" ГДР. 57% "осси" считают себя заложниками политики реформ и чувствуют себя гражданами второго сорта.



Надежды, которые жители бывшей ГДР связывали с падением Берлинской стены, так и не сбылись. Они опасаются за своё будущее и будущее своих детей в объединенной Германии. Их беспокоит, что несправедливые и антисоциальные реформы привели к ухудшению социально-экономической ситуации и падению уровня жизни граждан. Если зарплата жителей западных земель Германии за последние 10 в среднем увеличилась на 11%, то в восточных землях она за тот же период снизилась на 10%. Доходы работников в западных землях на 30% выше заработков их восточных коллег (Это к вопросу о правах человека, чем так любят манипулировать на Западе и в ФРГ, в частности). Восточные немцы убеждены, что их эксплуатируют, целенаправленно уничтожив экономику бывшей ГДР.



Или вот один, может быть, не совсем удачный пример. Мне не единожды приходилось отдыхать на престижных курортах мира. И выяснилось, что среди отдыхающих граждан ФРГ были исключительно западные немцы; лично мне "осси" не встречались.



Судьбу ГДР в полной мере разделила её Национально-народная армия (ННА), которая была верным союзником СССР и второй по боеспособности армией Варшавского договора. 3 октября 1990 г. ГДР не только включили в состав ФРГ, но произошла ликвидация ННА, которая, несмотря на высокий уровень подготовки, не была включена в состав бундесвера. Власти ФРГ опасались, что генералы и офицеры ННА сохранят коммунистические настроения. Национальная народная армии ГДР была фактически расформирована. Дослуживать в бундесвер направили лишь рядовых и унтер-офицеров срочной службы. Кадровым военнослужащим совсем не повезло. Все генералы, адмиралы, офицеры, фенрихи (прапорщики) и унтер-офицеры кадрового состава были уволены с военной службы. Общая численность уволенных - 23155 офицеров и генералов и 22549 унтер-офицеров. Причём военная служба не засчитывалась им ни в стаж военной, ни даже в стаж гражданской службы. Только 2,7% офицеров и унтер-офицеров ННА смогли продолжить службу в бундесвере (в основном, это были технические специалисты, способные обслуживать советскую технику, которая после воссоединения Германии досталась ФРГ), но они получили звания ниже, чем те, которые они имели в Национальной народной армии - ФРГ отказалась признавать воинские звания ННА. Это тоже к вопросу о правах человека.



Ветераны ННА ГДР, оставшись без пенсий и без учёта воинского стажа, были вынуждены искать низкооплачиваемую и низкоквалифицированную работу. Правые партии ФРГ выступили и против их права надевать военную форму Национальной народной армии - вооруженных сил "тоталитарного государства", как оценивают в современной Германии бывшую ГДР. Что касается военной техники, то подавляющее её большинство было либо утилизировано, либо продано третьим странам. После объединения ФРГ не стала демилитаризованной зоной. До сих пор на территории Германии находятся войска НАТО, а подразделения бундесвера принимают участие в вооруженных конфликтах по всему миру - якобы в качестве миротворческих сил, а в действительности - защищая интересы США.



В настоящее время многие бывшие военнослужащие ГДР входят в состав общественных ветеранских организаций, занимающихся защитой прав бывших офицеров и унтер-офицеров ННА, а также борьбой с дискредитацией и очернением истории ГДР и её Национальной народной армии. Так, весной 2015 г., в честь 70-й годовщины Великой Победы, свыше 100 генералов, адмиралов и старших офицеров ННА ГДР подписали письмо - обращение "Солдаты за мир", в котором предостерегли западные страны от политики эскалации конфликтов в современном мире и конфронтации с Россией. "Нам нужна не военная агитация против России, а взаимопонимание и мирное сосуществование. Нам нужна не военная зависимость от США, а собственная ответственность за мир", — говорится в обращении.



… 27 лет назад с карты мира исчезла ГДР - суверенное государство, член ООН. Здравомыслящие политики называют это событие не воссоединением немецкого народа, а аннексией. Однако история ГДР не была напрасной. Приведу ещё раз отрывок из речи последнего лидера ГДР Эриха Хонеккера, с которой он должен был выступить на суде, но не выступил – его не стали судить и с миром отпустили в Чили.



«…История ГДР не прошла даром, - считал Хонеккер. - Она доказала, что социализм возможен и может быть лучше капитализма. И хотя этот эксперимент потерпел неудачу, но никогда, слышите, никогда человечество не откажется от поиска новых идей и способов построить общество справедливости из-за нашего неудачного эксперимента! Рано или поздно всё больше и больше начнут понимать, что условия жизни в ГДР были намного лучше, чем в "социальной" рыночной экономике. И чем дальше и дальше история ГДР будет уходить в прошлое, тем очевидней будут видны преимущества жизни в социалистической стране. Преимущества, которых вы никогда не найдёте при капитализме".



Александр НУРЕЕВ.



































Армия – школа жизни

или как ликвидировать «дедовщину»



Не уверен, что эта история произошла так, как её рассказал мне знакомый полковник. А речь шла о борьбе с неуставными взаимоотношениями в армии, так называемой дедовщиной, о которой все знают, но знают, как ее победить. Впрочем, хотите верьте – хотите нет! И так…

Проходил он службу в начале 90-го года прошлого столетия в одной из частей Забайкальского военного округа, недалеко от станции Оловянная Читинской области, в воинском звании капитана. Место, прямо скажем, Богом забытое, кругом сопки, до ближайшего населенного пункта около 70 км., что не мешало офицерам и прапорщикам отправлять гонца на «Урале» в магазин за водкой и пивом. А покупали ящиков, так 5-7.

Так вот, был этот офицер командиром отдельной роты, а в роте у него была разношерстная публика, т.е. служили там солдаты практически со всех бывших союзных республик. Если помните, время было смутное, неопределенное, все республики стали себя называть суверенными государствами. Поэтому многие солдаты были неуправляемыми и ждали первого удобного случая, чтобы самовольно оставить часть и на перекладных уехать защищать «свою родину», т.е. дезертировать.

Про дедовщину и слов не было: она «расцветала» Об этом весь офицерский состав знал, но реально поделать ничего не мог. Лихое было время. Герой же истории служил в этом месте 3-й год и постоянно просился у командования округа о разрешении на поступление в академию, расположенную в г. Москве. Не столько ему нужна была академия, сколько жена его пилила, что хочет быстрее уехать из этого места «в цивилизацию».

Командование округа было против этого перевода, поскольку найти на это место другого офицера было практически невозможно. О неуставных взаимоотношениях оно так же знало и постоянно об этом напоминало нашему герою, указывая, что, если он не справляется с ротой, то как он может справляться с учебой в столице нашей Родины. И вот на очередном заседании Военного совета округа, после очередной просьбы отправить на учебу, заместитель командующего войсками округа прямо ему сказал: «Капитан, будет у тебя рота признана лучшей в округе, поедешь на учебу. Нет, будешь дальше служить, время тебе - полгода.». Долго думал капитан, как сделать роту лучшей и навести в ней порядок и придумал. Вызвал он четырех дембелей, «Либо, голуби вы мои, сделаете, что я скажу, либо уволитесь самые последние».

Какой же солдат не хочет уволиться в первую очередь, поэтому и согласились они. После очередного «залета», построил капитан всю роту на плацу, вывел он указанных дембелей перед строем, и зачитал перед личным составом свой приказ следующего содержания: «В виду постоянных нарушений воинской дисциплины со стороны старослужащих, именем Союза Советских Социалистических Республик, данные военнослужащие подлежат расстрелу. Приказ окончательный и обжалованию не подлежит!». После чего, на глазах изумленной публики, вывел он их за сопку, вместе со старшиной роты, который, кстати, был в «курсе», и в руках у него была лопата, четырежды выстрелил в воздух. После того, как старшина изобразил могильный холмик, капитан вернулся обратно на плац, где его солдаты все это время стояли и не могли шелохнуться от происходящего. Этих же «расстрелянных дембелей» старшина отвез на личной машине на станцию, и те довольные, что раньше других уволились, со спокойной совестью убыли по домам.

После этого случая в роте не было ни каких неожиданностей, неуставных взаимоотношений и подавно, поскольку никто не хотел связываться с «чокнутым» ротным. Рота же действительно стала лучшая в округе, капитан уехал на учебу в академию, а к могильному холмику еще долго приходили сердобольные солдаты и клали не него цветы.



Александр НУРЕЕВ

