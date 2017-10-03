Камчатка, 3 октября: итоги дня

03.10.2017 18:55:54 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Приют для бездомных собак открылся в Петропавловске-Камчатском



Новый сезон в Камчатском театре кукол откроется двумя спектаклями



Реконструкция аэропорта Никольское на Командорах обойдется в 164 млн руб



Лососевая путина 2017 стала одной из лучших более чем за век



Камчатцы не ощутили землетрясение магнитудой 4,6



Дальневосточные парламентарии обсудят на Камчатке госгарантии для северян



Житель Камчатки едва не убил прохожего из-за телефона



На Камчатке семья инвалида получила жилье от властей только после обращения к Путину



Сразу два гендиректора на Камчатке попались на незаконном получении социальных субсидий



Житель Камчатки с переломом позвоночника только через сутки обратился к врачам



Один человек пострадал при пожаре в столице Камчатки



Кандидатов в ректоры КамГУ вызвали на Аттестационную комиссию Минобрнауки РФ



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



В Петропавловске покажут фильм о любви подростка и взрослого мужчины.



На Камчатке руководитель рыбной компании незаконно получал субсидию ЖКХ.



Чтобы получить квартиру, камчатскому инвалиду пришлось обращаться к Путину.



Осеннее обострение: Денис Лопатин выставит свои картины в «Гараже».



20-летний водитель напал на жителя Петропавловска из-за понравившегося телефона.



На выставке «Наука в музее» камчатцам покажут останки древних животных.



На Камчатке отважного ветерана из Приамурья отправили в колонию за торговлю наркотиками.



В Вилючинске восьмилетний мальчик сжег два автомобиля.



В Петропавловске нетрезвый мужчина вывалился из окна третьего этажа.



При пожаре в квартире на улице Якорной пострадал мужчина.



Более 500 камчатцев вышли на Всероссийский день ходьбы.



Студент из Петропавловска сходил в гости к другу и обокрал его квартиру.



В Усть-Большерецком районе браконьеры лишились двух лодок и 150 килограммов рыбы.



Центробанк на Камчатке проведет День открытых дверей для взрослых и детей.



Утром на Восточном шоссе в Петропавловске сгорел микроавтобус.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



На Камчатке пройдёт турнир по рукопашному бою памяти Евгения Ефремова. В спорткомплексе «Звёздный» сразятся более сотни спортсменов со всего полуострова.



В Петропавловске для безнадзорных животных построили «временный дом». В вольерах одновременно могут содержаться до 88 собак.



VII образовательный форум открылся на Камчатке. Основной темой обсуждения стали вопросы обучения детей и подростков с ограниченными возможностями.



Камчатцев приглашают принять участие в олимпиаде «Россия в электронном мире». Победители получат преимущества при поступлении в вузы.



Камчатка и Исландия обсудили сотрудничество в сфере рыбного хозяйства и судоремонта. В составе прибывшей на полуостров делегации главы шести крупнейших компаний страны.



Два новых пассажирских автобуса появились в Усть-Камчатском районе. В ближайшее время они выйдут на регулярные маршруты.



Камчатские рыбаки освоили 130% от рекомендованного объема вылова. В период путины 2017 года на Камчатке добыто больше 241 тысячи тонн тихоокеанских лососей.



Грабитель напал на жителя Петропавловска, когда тот выходил из магазина. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам.



В рамках экологического марафона жители Камчатки отправятся на Голубые озёра. Участников акции ждут экскурсия, конкурс по сбору мусора и пикник.



Всесезонную стоянку для маломерных судов собирается организовать инвестор в Петропавловске. Еще два предпринимателя выбрали ТОР «Камчатка» для реализации проектов, относящихся к рыбной промышленности.

