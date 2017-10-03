Полиция просит камчатцев соблюдать меры предосторожности и не оставлять ценные вещи в подъездах

03.10.2017 18:11:52 (GMT+12)
Полицейские Вилючинска задержали двух местных жителей по подозрению в краже велосипедов. 27 сентября от подъезда дома по ул. Приморской 21-летний работник кафе и его 16-летний приятель, учащийся средней школы, похитили от подъезда дома два велосипеда. На чужом транспорте молодые люди катались до тех пор, пока их не задержали сотрудники уголовного розыска.
Подозреваемые дали явку с повинной. Похищенные велосипеды изъяты и будут возвращены владельцам.
Еще два преступления, где объектом преступного посягательства стал велосипед, раскрыли накануне полицейские в Петропавловске-Камчатском.
В рамках работы с 22-летним подозреваемым в совершении кражи из магазина, полицейские установили, что мужчина также причастен еще и к краже велосипеда. В начале лета ранее судимый гражданин похитил из подъезда дома на ул. Ларина подростковый велосипед, который впоследствии продал за 700 рублей. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено еще одно уголовное дело по факту кражи. Разыскивается гражданин, купивший краденый транспорт.
Аналогичное преступление произошло на пр. 50 лет Октября. В июне этого года 25-летний безработный ранее судимый мужчина с лестничной площадки второго этажа похитил, а затем продал подростковый велосипед. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кто чаще всего попадается на кражах велосипедов, и что толкает этих людей на преступление рассказал начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю подполковник полиции Александр Колесников: «Как показывает практика, в большинстве своём – это, либо граждане, ведущие асоциальный образ жизни, иными словами – люди, нигде не работающие, увлекающиеся спиртным, либо подростки, нередко уже стоящие на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Первые это делают для скорой перепродажи, вторые – просто покататься».
Полиция просит жителей полуострова соблюдать меры предосторожности и не оставлять ценные вещи в подъездах.
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