Прокурор Карагинского района защитил в суде права несовершеннолетнего

03.10.2017 18:10:12 (GMT+12)

Прокуратурой Карагинского района проведена проверка по обращению заявителя о необоснованном отказе в совершении регистрационных действий в отношении несовершеннолетнего, по результатам которой выявлены нарушения федерального законодательства в сфере регистрации граждан по месту жительства.



В ходе проверки установлено, что гражданка обратилась в администрацию муниципального образования городское поселение «поселок Оссора» с заявлением о регистрации своего несовершеннолетнего ребенка 28.03.2017 года рождения по адресу места жительства.



17.04.2017 и.о. главы администрации МО ГП «п.Оссора» в удовлетворении заявления о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства матери отказано, заявление и документы в орган регистрационного учета для осуществления процедуры регистрации не переданы.



В августе 2017 года, мать ребенка, не согласившись с решением администрации муниципального образования городского поселения «поселок Оссора», обратилась с заявлением в прокуратуру Карагинского района.



В целях восстановления нарушенного права несовершеннолетнего, и необоснованного отказа администрации «п. Оссора» 15.08.2017, прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением к администрации муниципального образования «п. Оссора» о признании действия незаконным и возложении обязанности устранить нарушения.



Решением Карагинского районного суда от 07.09.2017 административные исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, администрация муниципального образования «п. Оссора» признала законные требования прокурора, в связи с чем возложенная судом обязанность исполнена.



Наталья ГУДИНА, и. о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению



