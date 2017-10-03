Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

03.10.2017 16:41:56 (GMT+12)

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.



"Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 42 км юго-восточнее села Крутоберегово Усть- Камчатского района, расстояние до береговой линии - 10 км. Глубина залегания очага - 50 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6", - сообщила пресс-служба.



Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет. В населенных пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались.



(ТАСС).