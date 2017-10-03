В Камчатском крае продолжается реализация партийного проекта «Народный контроль»

03.10.2017 15:04:17 (GMT+12)
Как сообщила региональный куратор партпроекта Мария Фунтикова, основным направлением работы «Народного контроля» является поддержка усилий Правительства Российской Федерации по реализации политики продовольственной безопасности России, продвижение на рынок продукции местных товаропроизводителей.
«Партийный проект «Народный контроль» работает в крае уже семь лет – с сентября 2010 года. Система контроля у нас отработана. Контролеры осуществляют свою деятельность согласно утвержденному плану. Мониторинг цен на продукты питания проводится регулярно», - сказала Фунтикова. Она отметила, что в поле зрения контролеров обязательно находятся цены, наценка на продукты, срок реализации товара, контрольные взвешивания фасованных продуктов, санитарное состояние предприятий торговли и культура обслуживания покупателей.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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