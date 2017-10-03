Стрелковый клуб «Патриот» проводит бесплатный набор детей в секцию по стрельбе

03.10.2017 15:04:17 (GMT+12)
Стрелковый клуб «ПАТРИОТ» проводит набор детей от 10 лет до 16 лет из малообеспеченных семей в секцию по стрельбе в тир-центр «Снайпер». Занятия проводятся БЕСПЛАТНО. Информационную поддержку проекту оказывает Камчатское региональное отделение партии «Единая Россия».
Тир-центр «Снайпер» предлагает программу формирования у молодежи допризывного возраста моральной и психологической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу, высокой гражданской ответственности. Лазерный стрелковый тренажер позволит безопасно, эффективно, а главное, интересно обучить ребенка приемам и правилам стрельбы из пистолета, автомата, снайперской винтовки в условиях динамично-мишенной обстановки. Дети смогут узнать историю создания русского оружия, пройти курсы безопасного обращения с оружием.
Лазерное оружие является прототипом настоящего боевого – по внешнему виду и весу очень похоже на реальное. Оружие не представляет опасности для детей!
Записаться на занятия можно по телефону 8963 833 3233.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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