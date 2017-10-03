Телефон доверия

03.10.2017 15:04:18 (GMT+12)

Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю напоминает жителям полуострова о работе круглосуточного «телефона доверия» 8 (4152) 26-62-48.



В целях оперативного реагирования на информацию о фактах проявления коррупции в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия» 8 (4152) 26-62-48.



По этому номеру каждый гражданин или представитель юридического лица может сообщить о признаках коррупционной составляющей в действиях судебных приставов.



Основное назначение таких телефонных номеров — предоставление возможности для граждан напрямую обратиться с заявлением о фактах коррупции работников государственных органов.



Информация, поступившая по «телефону доверия», в обязательном порядке регистрируется в журнале учета сообщений и незамедлительно поступает для рассмотрения и принятия мер к руководителю Управления.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут сообщить о фактах коррупционных правонарушений, совершаемых работниками службы, на адрес электронной почты: sb@r41.fssprus.ru





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.