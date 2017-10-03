В Камчатской таможне проведен семинар, посвященный вопросам развития «несырьевого» экспорта в Камчатском крае

03.10.2017 15:04:18 (GMT+12)
В Камчатской таможне состоялся обучающий семинар для начинающих экспортеров «несырьевых» товаров. В нём приняли участие представитель АО «Российский экспортный центр Александр Шешеня, представитель ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому Мария Меньшикова, а также должностные лица Камчатской таможни: начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Алёна Гуреева, начальник отдела контроля таможенной стоимости Василий Головинов, главный инспектор правового отдела Ирина Свечникова. Основная цель семинара –ответить на максимально широкий круг вопросов, возникающих у предпринимателей Камчатского края, заинтересованных в экспорте товаров.
Александр Шешеня рассказал участникам семинара о группе компаний Российского экспортного центра (Группа РЭЦ). Группа РЭЦ – это государственный институт поддержки экспорта, предоставляющий всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку российским экспортно-ориентированным компаниям. Она осуществляет глобальные задачи по формированию благоприятного делового климата для осуществления экспортной деятельности, по совершенствованию законодательства и продвижению российской продукции на зарубежные рынки. Как отметил представитель Российского экспортного центра, Группой РЭЦ разработано более 100 решений для бизнеса по всем аспектам деятельности – от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания. Открыт портал образовательного проекта (www.ExportEdu.ru), созданный специально для предпринимателей, заинтересованных в развитии своего бизнеса и старте экспортной деятельности (Школа экспорта РЭЦ).
Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Алёна Гуреева ответила на вопросы о том, кто обязан задекларировать товары, как подается декларация на товары, как начать пользоваться сервисами Личного кабинета на Портале ФТС России, как осуществляется информационное взаимодействие между декларантом и таможенным органом при электронном декларировании, и многие другие.
Освещая вопросы, интересующие начинающих и потенциальных экспортеров, представитель Инспекции ФНС России Мария Меньшикова отметила особенности налогообложения при экспорте, а должностные лица Камчатской таможни рассказали об основных аспектах валютного регулирования экспортных сделок, а также об осуществлении таможенными органами государственной услуги по информированию и консультированию в сфере таможенного дела.
Помимо представителей деловых кругов Камчатского рая и лиц, заинтересованных в реализации экспортных проектов, в семинаре приняли участие представители Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатского края», а также преподаватели и студенты Камчатского филиала Российского университета кооперации и Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской таможне.
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