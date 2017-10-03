Для работы на маршрутах Усть-Камчатского района приобретены два новых пассажирских автобуса

03.10.2017 15:04:18 (GMT+12)

Два новых пассажирских автобуса приобретены для Усть-Камчатского района в рамках реализации краевой государственной программы по развитию транспортной системы. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.



«Краевая госпрограмма действует в регионе с 2014 года. Одна из её подпрограмм объединила мероприятия по приобретению автобусов, которые используются органами местного самоуправления для перевозки пассажиров на общественном транспорте, - сказали в министерстве. – В целях повышения качества обслуживания пассажиров в прошлом году были приобретены несколько автобусов для Петропавловска-Камчатского и Елизова. В этом году мероприятия подпрограммы отрабатываем с Усть-Камчатским районом и Вилючинском».



Для работы на маршрутах Усть-Камчатского сельского поселения приобретены два автобуса ПАЗ (г. Павлово, Нижегородская область) вместимостью до 22 пассажиров каждый. Марка транспортных средств выбрана администрацией муниципального образования: в районе имеется необходимая техническая база для ремонта и обслуживания автобусов данного производителя.



«В конце прошлой недели автобусы были переданы району. К работе на регулярных маршрутах их допустят в ближайшее время, после оформления необходимых документов, - добавили в министерстве. – Кроме того, в рамках мероприятий программы "Доступная среда" 1 автобус марки ЛИАЗ приобретен для Вилючинска. До конца года для города будет доставлен ещё один автобус, приобретённый по программе развития транспортной системы».





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.