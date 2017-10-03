Владимир Илюхин обсудил с представителями Исландии перспективы сотрудничества в сфере рыбного хозяйства и судоремонта

03.10.2017 15:04:19 (GMT+12)

Перспективы сотрудничества в сфере рыбопромышленного комплекса и судоремонта обсудил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Исландия в Российской Федерации Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, которая возглавила прибывшую на полуостров исландскую делегацию.



Главная цель визита – проведение ряда встреч с представителями Правительства края и крупнейших рыбодобывающих компаний для изучения инвестиционного потенциала региона в данной и смежных отраслях.



«Мы уже посетили несколько крупных компаний, было очень интересно ознакомиться с вашими технологиями. Люди, приехавшие со мной – главы шести крупнейших исландских компаний, они объединили свои усилия, чтобы представить полный спектр своих услуг в отрасли рыбного хозяйства», - сказала Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.



Как отметил в ходе встречи Владимир Илюхин, Камчатка заинтересована в укреплении торговых отношений с Исландией и открыта для сотрудничества.



«Бизнес и власть сегодня готовы к работе с иностранными партнёрами. У нас созданы все необходимые институты развития для взаимодействия. Если проанализировать ситуацию на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то в крае наиболее выгодные предложения в сфере энергетики, налоговом законодательстве и правовом поле», - сказал глава региона.



Стороны обсудили взаимодействие в сферах добычи и переработки водных биоресурсов, судоремонта и туризма. Губернатор подчеркнул, что рыбопромышленный комплекс края активно развивается, в том числе растут инвестиции в береговую переработку.



«Отмечу, что для нас также крайне интересна тема судоремонта и обслуживания судов. В советский период у нас создавалась база для осуществления ремонта как судов гражданского и рыбодобывающего флота, так и военных кораблей. Безусловно, сегодня эта база нуждается в существенном обновлении и модернизации с тем, чтобы отвечать всем современным требованиям. Поэтому с интересом обсудим предложения связанные с работой в этой сфере», - добавил Владимир Илюхин.



В завершение встречи стороны обменялись подарками и выразили надежду на развитие сотрудничества в различных направлениях и укрепление отношений между Камчаткой и Исландией.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.