Владимир Галицын: в путину 2017 года камчатские рыбаки добыли свыше 240 тысяч тонн лососей

03.10.2017 15:04:18 (GMT+12)

В период путины 2017 года на Камчатке добыто 241,335 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Рыбаки края освоили 130% от первоначального рекомендованного объёма вылова. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края, министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.



«Морской промысел в крае закрыт с 13 сентября, речной – с 22 сентября для всех видов рыболовства, за исключением любительского и спортивного. С 16 октября мы заканчиваем общую рыбалку по всем водоёмам – связано с тем, что в большинстве районов в это время наступает окончание сроков навигации маломерных судов, которые используются на реках и на море, - рассказал Владимир Галицын. - Рыбалка прошла достойно. Результаты говорят сами за себя: общий итог вылова – 241,335 тыс. тонн, из которых 236,711 тыс. тонн – в рамках промышленного и прибрежного рыболовства. Это третий результат за историю наблюдений промысла на Камчатке с 1906 года. Лучшими были показатели только 2011 и 2012 годов».



Первоначальный объём вылова для Камчатского края в этом году был определён в 186,877 тыс. тонн. Фактические подходы тихоокеанских лососей и складывающаяся промысловая обстановка позволили скорректировать его в сторону увеличения.



«В целом по Камчатке общий объём вылова по горбуше - 161,500 тыс. тон. Основу улова составила горбуша Карагинской подзоны – 147 тыс. тонн, что вдвое превысило первоначальный прогноз подходов. По западной Камчатке показатели по горбуше составили почти 11 тыс. тонн при прогнозе в 20 тыс. тонн. Сказалась сложная обстановка по штормам. Были сильные дожди, высокая и мутная вода в реках, ловить было невозможно. Рабочими были около 20 % дней, остальное время - либо шторма, либо проходные дни, - сказал Владимир Галицын. - В Петропавловск-Командорской подзоне добыто почти 15 тыс. тонн нерки. Это лучший объём вылова по нерке по восточной подзоне за всю историю наблюдений. В 2008 году, к примеру, там ловили около 6 тысяч тонн. По кижучу объём вылова по Камчатке составил 6,2 тыс. тонн, что также является хорошим результатом, поскольку долгое время на весь край добывали порядка 3-4 тыс. тонн».



В этом году объём рыбы, которую в сутки принимали на судах и береговых производствах края, достигал 10 тыс. тонн. Ещё в 2015 году эта цифра составляла 6-7 тыс. тонн.



«Радует, что наши пользователи не сбавляют оборотов и темпов по строительству новых заводов. На Камчатке с 2008 года реализовано несколько крупных проектов по строительству береговых рыбоперерабатывающих заводов с общим объёмом инвестиций свыше 23 млрд рублей. На сегодняшний день строятся завод ООО "Начикинское", ООО РПЗ "Максимовский". В следующую путину будет введён в эксплуатацию завод Тымлатского рыбокомбината. Новые производства будут дополнительно давать плюсом к переработке до 1000 тонн в сутки. Надеюсь, что со временем мы придём к тому, что до 100% лососей будем перерабатывать на берегу», - подчеркнул Владимир Галицын.



Зампред отметил, что в прошедшую путину рыбопромышленные компании региона оказали существенную помощь в борьбе с незаконной добычей и обработкой водных биологических ресурсов.



«В этом году была налажена беспрецедентная борьба с браконьерами на основных наших "поставщиках" - реках Паратунка, Авача и Большая. Камчатские предприятия оказали серьезную поддержку коллегам из Росрыболовства, вложили немалые средства в охрану водоёмов. Была отработана глобальная схема взаимодействия, которая дала свои результаты. В следующем году мы расширим перечень объектов особого контроля»,- сказал Владимир Галицын.



Добавим, что основной объём рыбы, добытой камчатскими рыбаками в период путины 2017 года, отправлен на внутренний рынок страны.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.