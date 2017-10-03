В Милькове сегодня

03.10.2017 13:34:20 (GMT+12)

В Милькове сегодня дождь. Хмурое серое небо плачет мелкими холодными слезами, низко нависнув над селом. И никакого просвета - затянуто всё вокруг. Нахохлились промокшие воробьи и даже ворон практически не видно. В такую погоду и выходить-то на улицу не хочется, не то что летать.



Фото: Елена ЛАБЗОВА.



