Заработать не смог, но получилось ограбить

03.10.2017 13:31:20 (GMT+12)
Накануне на пульт дежурного УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому поступил звонок от 30-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что час назад при выходе из магазина на улице Океанская на него напал неизвестный: подойдя сзади ударил по голове кулаком, а когда мужчина упал, вытащил из его кармана сотовый телефон и убежал. Оказать сопротивление грабителю потерпевший не смог. Добравшись до своей квартиры, набрал «02». Стоимость причиненного заявленного ущерба составила 40 тысяч рублей.
Прибывшие на место происшествия полицейские, просмотрев совместно с потерпевшим запись камеры видеонаблюдения в магазине, установили предполагаемого похитителя. Также стражи правопорядка выяснили, что уехал он из района на иномарке. Составленный фотокомпозиционный портрет грабителя, а также приметы автотранспорта были переданы всем дежурным наружным нарядам.
В ходе введенного оперативного плана «Перехват» в районе 10 километра машина была обнаружена и задержана нарядом дорожно-патрульной службы полиции. Находящийся в иномарке подозреваемый был доставлен в отделение полиции. Злоумышленник признался, что увидел в магазине мужчину, разговаривающего по телефону, который ему очень понравился и решил его отобрать.
В рамках уголовного дела возбужденного следователем следственного управления УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» в отношении 20-летнего задержанного подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде аресте.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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