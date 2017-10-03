Во Владивостоке открылась фотовыставка "Заповедная Камчатка"

03.10.2017 09:27:53 (GMT+12)

В основу фотовыставки "Заповедная Камчатка. В поисках нового "экватора" легли работы тревел-блогера Дмитрия Куликова, сделанные им в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике. Выставка проходит в рамках Владивостокской международной биеннале визуальных искусств VIBVA.



Автор представил красочные снимки осенних Долины гейзеров и кальдеры вулкана Узон, а также фотопортреты медведей, сделанные летом на Курильском озере – всего 25 работ. Выставка проходит в холле отеля "Экватор".



"Мы ежегодно сотрудничаем с фотографами и кинодокументалистами, представителями соцмедиа из разных регионов России и зарубежных стран, которые через своё искусство привлекают к делу охраны природы новых единомышленников. Один из таких людей – известный дальневосточный тревел-блогер Дмитрий Куликов, – отметила Татьяна Гульбина, заместитель директора по развитию ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – Он снял удивительные сентябрьские краски Узон-Гейзерного района Кроноцкого заповедника, сюжеты из жизни медвежьих семейств в Южно-Камчатском федеральном заказнике и делится наблюдениями со своими подписчиками во всём мире".



Второе название выставки – "В поисках нового "экватора" – символично. Экватор – это линия, соединяющая равные части одного целого – Северного и Южного полушария Земли. Как считает автор проекта, живой мир нашей планеты тоже имеет условное разделение на человеческую цивилизацию и дикую природу.



"К сожалению, за последние столетия мы далеко ушли от баланса этих частей в угоду цивилизации. Первозданной природы остается все меньше. С целью как-то приостановить этот процесс по всему миру создаются национальные парки и заповедники, где человек – гость. Такие места не только обеспечивают безопасное существование и размножение диких популяций животных и растений, но и дают платформу для развития познавательного туризма, – рассказал Дмитрий Куликов. – Надеемся, что когда-нибудь своеобразный экватор, разделяющий на две равные части, будет достигнут между зонами активного присутствия человека и защищенных от его воздействия диких территорий. Мы за полный баланс между Человеком и Природой".



Посетить выставку "Заповедная Камчатка. В поисках нового "экватора" можно до 20 октября.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

