Если гуляешь с ворами...

03.10.2017 09:27:52 (GMT+12)

36-летняя жительница краевого центра заявила в полицию о том, что из ее квартиры на ул. Закхеева похищены планшетный компьютер, женские часы и два сотовых телефона. Сумму ущерба заявительница оценила в 61 тысячу рублей.



В беседе с полицейскими потерпевшая также указала, что в ночь, когда была совершена кража, в квартире находились друзья ее несовершеннолетнего сына, которых она подозревает в хищении. Ориентировки на установление местонахождения подростков были переданы всем наружным нарядам полиции и в течение дежурных суток сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний учащийся техникума, который признался в содеянном. Стоит отметить, что подросток уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за совершение административного правонарушения.



В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В рамках расследования будет установлено, причастны ли к совершению противоправного деяния другие подростки.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

