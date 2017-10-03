Обзор «Российской газеты» за 3 октября 2017 года

03.10.2017 06:58:51 (GMT+12)

Только в РГ

На пути к беззаконию?

Председатель Конституционного суда России - о нарушении властями Литвы международного права

В своей новой статье председатель КС РФ Валерий Зорькин рассуждает о том, как власти европейских стран подменяют международное право мифологизированной "справедливостью". По его мнению, делить мир на "хорошую" и "плохую" половину помогают двойные стандарты

Подробнее на 2 - 12 полосе и на сайте RG/RU



О чем говорят

Битва за «Салют-7»

Как спасали «мертвую» космическую станцию

Наталия Ячменникова

Завтра, в день 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли, в Государственном Кремлевском дворце состоится всероссийская премьера художественного фильма «Салют-7». В его основу положены реальные события 1985 года. На «Салюте-7» произошла техническая авария: станция не подавала сигналы, вышла из-под контроля и стала терять высоту, неуклонно снижаясь к Земле. В истории космонавтики до этого уже была трагедия американской станции «Скайлэб». Ее обломки долетели до Австралии. Такого повторения не хотел никто. Наши космонавты должны были уберечь планету от большой беды. О том, как спасали станцию «Салют-7», «РГ» рассказывает один из героев-спасателей — бортинженер «Союза Т-13», дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных.

Интервью на 7 полосе



Право

Просрочка наказания

КC рассмотрит жалобу водителя, лишенного по вине чиновников скидки

на штраф

Владимир Баршев

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу подмосковного водителя на Кодекс об административных правонарушениях. Дело в том, что нормы КоАП не предусматривают возможности восстановления сроков на уплату штрафов со скидкой.

Напомним, что в 2015 году у водителей появилась возможность оплачивать штрафы за большинство нарушений правил дорожного движения со скидкой 50 процентов. Но это только в том случае, если водитель успел оплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Отсчет начинается с того дня, когда инспектор подписал постановление. Если водитель не рассчитывает на скидку, то у него есть 70 суток на уплату штрафа с момента получения постановления. Если постановление отправили по почте, то срок уплаты штрафа начинает исчисляться с момента, когда водитель получил «письмо счастья».

Интервью на 1 - 11 полосе



Актуально

Прививка

Нужен ли доктор в школе?

Ирина Ивойлова

Завтра на Московском конгрессе педиатров будет обсуждаться очень важный вопрос, который волнует всех родителей: как вернуть в детские сады и школы медиков и что надо сделать для восстановления школьной медицины. К сожалению, в последнее время все больше сообщений о том, что в школе происходят несчастные случаи и гибнут дети. Иногда из-за того, что некому было оказать первую помощь. Или в школе не знали о тяжелых недугах своих учеников.

Интервью на 1 - 12 полосе



Технологии

Улыбнитесь, вас узнали

Камеры видеонаблюдения начали распознавать лица

Александр Мелешенко

Системы видеонаблюдения становятся умнее, а совершенные в поле их зрения правонарушения реже остаются нераскрытыми — об этом говорит и общемировая, и российская практика. Дальше всех в этом вопросе шагнула Москва — там больше трех тысяч камер недавно подключили к системе распознавания лиц: она анализирует поступающую картинку в режиме онлайн и способна определить пол, возраст и даже личность человека.

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Торговля

Послать издалека

Товары из зарубежных интернет-магазинов обложат или пошлиной, или НДС

Александра Воздвиженская

Доля интернет-посылок, которые не облагаются в России налогами, составляет 35,7 процента — это заказы из-за рубежа, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) по итогам первой половины 2017 года. Как заставить зарубежных поставщиков работать на тех же условиях, что и российских, вчера обсуждали представители нескольких ведомств в стенах Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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Исследование

«Дикий» процент

Эксперты назвали сумму курортного сбора для семей с детьми

Ольга Игнатова

Со следующего курортного сезона, который в нашей стране стартует с мая, отдыхающих в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях могут обязать платить за каждый день пребывания на курорте. Точный размер сбора для каждого региона еще не определен. Это может быть сумма от 50 до 100 рублей с человека. Платить будут все туристы старше 18 лет, пребывающие на отдыхе более 24 часов. Но только те, которые останавливаются в здравницах или гостиницах, так как по закону взимать курортный сбор могут только юрлица или индивидуальные предприниматели. Двухнедельное проживание для семьи с любым количеством несовершеннолетних детей обойдется в 2800 рублей.

Эксперты подсчитали, какой доход принесет регионам курортный сбор. И эти суммы могут быть в три раза больше, если брать налог еще и с «туристов-дикарей».

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Финансы

Мертвые деньги

Накопительные пенсии опять заморозят

Марина Гусенко

Накопительную часть пенсии планируется вновь «заморозить». На этот раз — по 2020 год. Законопроект об этом внесен в Госдуму. Действующим законодательством она «заморожена» по 2019 год. Значит, деньги, которые должны были идти на накопительную часть пенсии (у тех, кто ее выбрал), будут и дальше идти в страховую ее часть и учитываться в ней, конвертируясь в баллы. Сами деньги пойдут на текущие выплаты сегодняшним пенсионерам.

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Опросы

Страх в тренде

Чего больше всего боятся россияне?

Наталья Лебедева

Среди главных страхов россиян — рост цен в магазинах и мало предсказуемое развитие международных конфликтов. Тройку «лидеров» замыкает страх ухудшения здоровья и неуверенность в том, что помощь будет своевременная и квалифицированная. И хотя степень общего беспокойства в обществе снижается, пик ее пришелся на прошедшую весну, информационное поле по-прежнему сильно влияет на настроения и опасения наших сограждан.

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("Российская газета").