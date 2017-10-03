Камчатский метеокомментарий, 3 октября (276/89)

03.10.2017 05:41:22 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +7°C, пасмурно, небольшой дождь, ветер южный, 2 м/с, атмосферное давление: 729 мм рт. ст., относительная влажность: 89%.
Предварительный прогноз:
Утро: +8°С, пасмурно, небольшой дождь.
День: +9°С, облачно, небольшой дождь.
Вечер: +10°С, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 11’29’’ (-3”).
Луна: 93% растущая.
Сегодня — Астафий.
Народ приметил: Астафьевы ветры. Ветряк дует всяк, потому поселяне в этот день замечали течение ветров: "северный ветер — стужа близко, южный — к теплу, западный — к влаге (мокроте), восточный — к вёдру". "Сладимые ветры", дующие с юга при начале посева, обещали плодородие, "Ветер-весняк, дующий с юго-востока, разбивает почку у деревьев".
Дуют ветры-листобои, а на ветряных мельницах шел помол хлебов нового урожая. С раннего утра вертелись мельничные крылья, шуршали жернова, сыпалась в мешки свежая мука. Начинали сплавлять хлеб водным путем (ветер дует в паруса), стараясь сделать это до ледостава.
На этот день у сельских ведунов были свои приметы. Если на Астафия туманно и тепло, но продолжает летать паутина — к благоприятной осени и нескорому снегу. Если в этот день будет ветер с юга, значит);, будет хороший урожай озимого хлеба на будущий год.
Именины у Михаила. Михаил в переводе с иврита - "подобный Богу". Не зря это имя носит один из 4-х архангелов.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 3 октября, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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