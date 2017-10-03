Доброе утро, Камчатка! Mirë mëngjes!

03.10.2017 05:17:27 (GMT+12)

Сегодня вторник, 2 октября 2017 года. По старому стилю 20 сентября.



По мусульманскому календарю — 13 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 13 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



День ОМОН в России.



День германского единства.



День основания государства в Южной Корее.



3 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1782 Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира четырех степеней.



1906 Утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS».



1990 Произошло официальное объединение ФРГ и ГДР.



1993 Противостояние Парламента и Президента в Москве перешло в вооруженное столкновение.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1824 Айра Кроу, английский художник и график.



1873 Вячеслав Шишков, русский и советский писатель, инженер.



1895 Сергей Есенин, русский поэт.



1898 Павел Челищев русский художник.



1900 Томас Вулф, американский писатель.



1935 Армен Джигарханян, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР.



1949 Александр Рогожкин, советский и российский режиссер и сценарист, народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



