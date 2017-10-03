Доброе утро, Камчатка! Mirë mëngjes!

03.10.2017 05:17:27 (GMT+12)
Сегодня вторник, 2 октября 2017 года. По старому стилю 20 сентября.
По мусульманскому календарю — 13 мухаррама [I] 1439 г. хиджры
По еврейскому календарю — 13 тишрея 5778 года.
ЕСТЬ ПОВОД
День ОМОН в России.
День германского единства.
День основания государства в Южной Корее.
3 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1782 Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира четырех степеней.
1906 Утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS».
1990 Произошло официальное объединение ФРГ и ГДР.
1993 Противостояние Парламента и Президента в Москве перешло в вооруженное столкновение.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1824 Айра Кроу, английский художник и график.
1873 Вячеслав Шишков, русский и советский писатель, инженер.
1895 Сергей Есенин, русский поэт.
1898 Павел Челищев русский художник.
1900 Томас Вулф, американский писатель.
1935 Армен Джигарханян, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР.
1949 Александр Рогожкин, советский и российский режиссер и сценарист, народный артист России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+