Доброе утро, Камчатка! Mirë mëngjes!

03.10.2017 05:17:27 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! Mirë mëngjes!

Сегодня вторник, 2 октября 2017 года. По старому стилю 20 сентября.

По мусульманскому календарю — 13 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 13 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

День ОМОН в России.

День германского единства.

День основания государства в Южной Корее.

3 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1782  Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира четырех степеней.

1906  Утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS».

1990  Произошло официальное объединение ФРГ и ГДР.

1993  Противостояние Парламента и Президента в Москве перешло в вооруженное столкновение.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1824  Айра Кроу, английский художник и график.  

1873 Вячеслав Шишков, русский и советский писатель, инженер.  

1895  Сергей Есенин, русский поэт.  

1898  Павел Челищев русский художник.  

1900  Томас Вулф, американский писатель.  

1935  Армен Джигарханян, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР.  

1949  Александр Рогожкин, советский и российский режиссер и сценарист, народный артист России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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