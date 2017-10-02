"Новая книга" - лидер книгоиздания на Дальнем Востоке

02.10.2017 20:48:14 (GMT+12)

На 20-й Дальневосточной книжной выставке-ярмарке «Печатный двор-2017» холдинговая компания «Новая книга» объявлена лидером книгоиздания на Дальнем Востоке с вручением соответствующего кубка.



Лидерами книгоиздания за двадцатилетний период объявлены три издательства:



1. Издательство холдинговой компании «Новая книга» (Петропавловск-Камчатский);



2. Национальное книжное издательство республики Саха (Якутия) «Бичик»;



3. Тихоокеанское издательство «Рубеж» (Владивосток).



Все три издательства выпускают самое большое количество наименований своей печатной продукции и тиражей. Книги лидеров отличаются завидным полиграфическим качеством. При этом надо отметить, что «Новая книга» и «Бичик» печатаются, в основном, в издательско-полиграфическом комплексе «Дальпресс» во Владивостоке, которому в эти же дни исполнилось 30 лет.



«Новая книга», вернувшаяся с Дальневосточной книжной выставки-ярмарки не осталась без наград за свои издания и привезла две золотые медали и одну серебряную, которую делит с Мильковским поисковым клубом «Камчадалы» за книгу «Растреляные годы» (коллектив авторов). Золото взяли книги Валентина Пустовита «Смута в Камчатской области» и «Гласные – не белые, не красные», и «Автограф времени» Надежды Курохтиной. Кроме того, издательство получило пять дипломов.



Александр СМЫШЛЯЕВ