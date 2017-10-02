Камчатка, 2 октября: итоги дня

02.10.2017 19:24:21 (GMT+12)

Камчатка, 2 октября: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

«Камчатскэнерго» ужесточит ограничительные санкции в отношении предприятий-должников.

Мошенники из Йошкар-Олы обманули камчатскую старушку.

«Врачи - детям»: лучшие московские специалисты обследуют камчатских детей.

На Камчатке под «дальневосточный гектар» дополнительно выделено более 6,3 млн га земли.

Жительница Камчатки завоевала титул «Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа».

Более 3 тыс. человек собрал петропавловский фестиваль «От Руси до России».

Фотофакт: в микрорайоне Мишенный-2 появился удивительный двор с препятствиями.

Пять человек пострадали за выходные в авариях на дорогах Камчатки.  

Полтора центнера лосося изъяли за неделю у браконьеров на западе Камчатки.  

Петропавловский молокозавод оштрафовали почти на четверть миллиона рублей за нарушение требований охраны труда.

Аварийный водопровод заменят на ул. Океанская в Петропавловске.  

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

Депутаты камчатского Заксобрания помолились в монастыре.

Девушка с Камчатки выиграла титул «Мисс студенчество Дальнего Востока».

Юрия Завьялова утвердили в должности и.о. начальника управления МВД на Камчатке.

В Вилючинске подводники прошли торжественным маршем перед святыми мощами.

На Камчатке 19-летний водитель на «Тойоте» сбил мотоциклиста.

Пожилой житель Камчатки надругался над 9-летним ребенком.

Именитые тхэквондисты России проведут мастер-классы в камчатских спортшколах.

В Петропавловске безработный украл машину соседа и сдал ее на металлолом.

Камчатских школьников учат распознавать симптомы инфаркта.

●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

На Камчатке стало больше потенциальных «дальневосточных гектаров». В программу включено ещё 6,3 миллиона гектаров земли.

В Петропавловске 17-летний студент обокрал квартиру своего друга. Полицейские раскрыли преступление по горячим следам.

Девушка с Камчатки стала «Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа». Помимо нового титула, в коллекции достижений Ольги Мудрой появились две короны.

Кубок Камчатки по летнему биатлону разыгран в столице края. Соревнования стали очередным этапом межсезонной подготовки спортсменов.

Фестиваль «От Руси до России» в Петропавловске посетило более трех тысяч человек. Гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу разных времен.

В Петропавловске на Восточном шоссе сгорел микроавтобус. Пожарные эксперты уже назвали причину возгорания.

На завершение строительства морского собора в Петропавловске требуется еще 15 миллионов. По словам настоятеля храма епископа Федора, планируется, что освятит собор патриарх Кирилл.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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