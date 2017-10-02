Камчатка, 2 октября: итоги дня

02.10.2017 19:24:21 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
«Камчатскэнерго» ужесточит ограничительные санкции в отношении предприятий-должников.
Мошенники из Йошкар-Олы обманули камчатскую старушку.
«Врачи - детям»: лучшие московские специалисты обследуют камчатских детей.
На Камчатке под «дальневосточный гектар» дополнительно выделено более 6,3 млн га земли.
Жительница Камчатки завоевала титул «Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа».
Более 3 тыс. человек собрал петропавловский фестиваль «От Руси до России».
Фотофакт: в микрорайоне Мишенный-2 появился удивительный двор с препятствиями.
Пять человек пострадали за выходные в авариях на дорогах Камчатки.
Полтора центнера лосося изъяли за неделю у браконьеров на западе Камчатки.
Петропавловский молокозавод оштрафовали почти на четверть миллиона рублей за нарушение требований охраны труда.
Аварийный водопровод заменят на ул. Океанская в Петропавловске.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Депутаты камчатского Заксобрания помолились в монастыре.
Девушка с Камчатки выиграла титул «Мисс студенчество Дальнего Востока».
Юрия Завьялова утвердили в должности и.о. начальника управления МВД на Камчатке.
В Вилючинске подводники прошли торжественным маршем перед святыми мощами.
На Камчатке 19-летний водитель на «Тойоте» сбил мотоциклиста.
Пожилой житель Камчатки надругался над 9-летним ребенком.
Именитые тхэквондисты России проведут мастер-классы в камчатских спортшколах.
В Петропавловске безработный украл машину соседа и сдал ее на металлолом.
Камчатских школьников учат распознавать симптомы инфаркта.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
На Камчатке стало больше потенциальных «дальневосточных гектаров». В программу включено ещё 6,3 миллиона гектаров земли.
В Петропавловске 17-летний студент обокрал квартиру своего друга. Полицейские раскрыли преступление по горячим следам.
Девушка с Камчатки стала «Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа». Помимо нового титула, в коллекции достижений Ольги Мудрой появились две короны.
Кубок Камчатки по летнему биатлону разыгран в столице края. Соревнования стали очередным этапом межсезонной подготовки спортсменов.
Фестиваль «От Руси до России» в Петропавловске посетило более трех тысяч человек. Гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу разных времен.
В Петропавловске на Восточном шоссе сгорел микроавтобус. Пожарные эксперты уже назвали причину возгорания.
На завершение строительства морского собора в Петропавловске требуется еще 15 миллионов. По словам настоятеля храма епископа Федора, планируется, что освятит собор патриарх Кирилл.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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