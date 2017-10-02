Камчатка, 2 октября: итоги дня

02.10.2017 19:24:21 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



«Камчатскэнерго» ужесточит ограничительные санкции в отношении предприятий-должников.



Мошенники из Йошкар-Олы обманули камчатскую старушку.



«Врачи - детям»: лучшие московские специалисты обследуют камчатских детей.



На Камчатке под «дальневосточный гектар» дополнительно выделено более 6,3 млн га земли.



Жительница Камчатки завоевала титул «Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа».



Более 3 тыс. человек собрал петропавловский фестиваль «От Руси до России».



Фотофакт: в микрорайоне Мишенный-2 появился удивительный двор с препятствиями.



Пять человек пострадали за выходные в авариях на дорогах Камчатки.



Полтора центнера лосося изъяли за неделю у браконьеров на западе Камчатки.



Петропавловский молокозавод оштрафовали почти на четверть миллиона рублей за нарушение требований охраны труда.



Аварийный водопровод заменят на ул. Океанская в Петропавловске.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Депутаты камчатского Заксобрания помолились в монастыре.



Девушка с Камчатки выиграла титул «Мисс студенчество Дальнего Востока».



Юрия Завьялова утвердили в должности и.о. начальника управления МВД на Камчатке.



В Вилючинске подводники прошли торжественным маршем перед святыми мощами.



На Камчатке 19-летний водитель на «Тойоте» сбил мотоциклиста.



Пожилой житель Камчатки надругался над 9-летним ребенком.



Именитые тхэквондисты России проведут мастер-классы в камчатских спортшколах.



В Петропавловске безработный украл машину соседа и сдал ее на металлолом.



Камчатских школьников учат распознавать симптомы инфаркта.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



На Камчатке стало больше потенциальных «дальневосточных гектаров». В программу включено ещё 6,3 миллиона гектаров земли.



В Петропавловске 17-летний студент обокрал квартиру своего друга. Полицейские раскрыли преступление по горячим следам.



Девушка с Камчатки стала «Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа». Помимо нового титула, в коллекции достижений Ольги Мудрой появились две короны.



Кубок Камчатки по летнему биатлону разыгран в столице края. Соревнования стали очередным этапом межсезонной подготовки спортсменов.



Фестиваль «От Руси до России» в Петропавловске посетило более трех тысяч человек. Гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу разных времен.



В Петропавловске на Восточном шоссе сгорел микроавтобус. Пожарные эксперты уже назвали причину возгорания.



На завершение строительства морского собора в Петропавловске требуется еще 15 миллионов. По словам настоятеля храма епископа Федора, планируется, что освятит собор патриарх Кирилл.



