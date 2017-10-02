Круг общения: камчатцы об общественной работа

02.10.2017 18:22:48 (GMT+12)

Здравствуйте, друзья! Сегодня в рубрике «Круг общения» мы поговорим о деятельности на благо общества, которая приносит исполнителю только моральное удовлетворение. Это, так называемая, общественная работа. Ещё совсем недавно внимание к этому явлению было ослабленно. Им пресытились во времена СССР. Тогда в обиходе даже появилось понятие «обязаловка», содержащее большую долю негатива. Потом на двадцать с лишним лет об этом забыли, а сегодня воспитание социальной активности граждан вновь стало делом государственной важности. Я «за»! Общественники помогают государству в решении самых разных задач. Одни способствуют социализации детей-сирот и инвалидов. Другие выявляют проблемные участки дорог, источники опасности в городской среде. Третьи борются с несанкционированными свалками и мусором... Сейчас очень распространена и, кстати, востребована обществом способность делится с окружающими своими практическими навыками и способностями, поэтому на особом счету профессиональные и самодеятельные мастера-рукодельники, спортивные тренеры, готовые посвятить своё личное время занятости чужих детей. Замыслив эту тему, я планировала представить большое количество самых разных мнений, в том числе и резко отрицательных. Ведь существует позиция, что общественная работа не нужна и даже вредна, так как подменяет труд тех, кто получает за это деньги. Но яростных оппонентов в моём кругу, увы или к счастью, не оказалось. Спасибо, друзья, за то, что вы такие ответственные и неравнодушные, за то, что вашими стараниями действительность меняется в лучшую сторону.



Елена Ивановна ШОРНИКОВА, тренер ДЮСШ по волейболу



К общественной работе я отношусь, в целом, положительно. Мы вместе с воспитанниками помогаем городу, чем можем. Принимаем участие в массовых спортивных мероприятиях. Например, в День физкультурника проводим различные игры, соревнования, направленные на популяризацию физической культуры и спорта. Людям моего поколения уважение к общественно-полезному труду прививали с детства. Помню, как в школьные годы каждую осень мы всем классом выезжали в колхоз на уборку урожая картофеля, и сожалею, что современные школьники лишены этого удовольствия. Действительно, в этом было много положительного. Каждый выезд ещё более сближал нас друг с другом, укреплял наши дружественные связи. В дороге мы пели песни, потом дышали свежим воздухом, наслаждались неформальным общением. Ни одна трудовая командировка не проходила для нас бесследно. Вернувшись в классы к обычному учебному процессу, мы ещё долго вспоминали пережитый опыт: рисовали стенгазеты, писали сочинения. Здорово было раньше! Мне очень нравилось. Жаль, что эта практика канула в лету. Думаю, если бы сегодня колхозы, совхозы попросили нас о помощи, мы бы с детьми не отказались. Также на общественных началах мы проводим с коллегами-тренерами выездные мероприятия, которые помогают юным спортсменам восстановиться после соревнований. Как правило, это бывают выезды на базы отдыха в Паратунке. Там ребята купаются, общаются, укрепляют свой командный дух.



Павел Григорьевич ЛЯХ, педагог



Конечно, приходилось заниматься общественной работой. В молодые годы участвовал в субботниках. Потом стал депутатом городского совета, и эта работа тоже не оплачивалась. Работал для удовольствия, хотелось принести обществу больше пользы. Сейчас многое поменялось, изменилась страна, но общественной нагрузки особенно в учительской среде меньше не стало. Я сам работаю с детьми и делаю больше того, что требуется. Так поступают многие коллеги, и это считается нормой… Я не согласен с теми, кто не ходит на субботники. Если я вижу мусор, я его убираю. У меня никогда не возникало комплексов, по поводу того, чтобы убрать не только за собой, но и за кем-то другим. Хочется, чтобы мы и наши дети жили в чистоте и порядке. Хочется, чтобы мой город был чистым. В таком городе приятно жить и работать. За постсоветские годы мы практически утратили опыт трудового воспитания детей, а вместе с ним и опыт участия детей в общественно-полезном труде. Детям в школе ничего делать нельзя, даже убрать кабинет после занятий. Считается, что, помыв пол, ребёнок как бы отнимает работу у технического персонала. А, на мой взгляд, в этом нет ничего страшного, наоборот, узнав на собственном опыте, как не просто поддерживать чистоту, подросток не будет сорить сам и другим не позволит. А сейчас встали..., если стул за собой подняли, - это хорошо… Я надеюсь, что отношение государства к трудовому воспитанию школьников изменится, и первый опыт общественно-полезного труда дети будут приобретать в школе... Спустя много лет мне приятно вспоминать, как мы, сначала школьники, потом студенты, участвовали в полевых работах, помогали совхозам собирать урожай. В то время ведь никто за это не платил, но мы делали это с удовольствием.



Анастасия ТАБАЧИНСКАЯ, специалист по связям с общественностью



Осознанно занимаюсь общественной работой со студенчества и вижу в этом какую-то свою свободу. Нет рамок, меньше шансов совершить ошибку и получить наказание. Люблю делать добрые дела и дарить людям хорошее настроение, поэтому по возможности не отказываюсь от общественных поручений. Чаще всего оказываю помощь в организации различных мероприятий. Имею опыт шефства над детьми, пожилыми людьми. Однажды мы с ребятами сделали ремонт бабушке-участнице Великой Отечественной войны… Я, конечно, одобряю, когда люди вдруг решают заниматься общественной работой. Для этого надо иметь чистую душу и быть готовым к разного рода эмоциям.



Некоторое время назад я присоединилась к Молодёжке Общероссийского народного фронта, надеясь, что в команде смогу сделать для благополучия Камчатки ещё больше. А совсем недавно Молодёжка объявила о начале конкурса "Не жди перемен, твори перемены!", который обобщит положительный опыт участия в молодёжи в жизни своих регионов. Молодым людям предложено сделать видео ролики о совершённых ими добрых делах. Я тоже планирую принять участие в этом конкурсе не ради победы, а ради того, чтобы моя инициатива помогла этому миру стать лучше и добрее.



Василиса КАССАП, индивидуальный предприниматель



Когда у нас ещё не было магазина, мы с мужем и несколькими единомышленниками проводили кулинарные мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. А сегодня основная работа отнимает больше времени, поэтому общественную нагрузку пришлось сократить. Я положительно отношусь к работе на благо общества, если есть время. Если делать это через силу, когда у тебя нет времени, это не приносит удовольствия, следовательно, не приносит пользы. Свободное время появится тогда, когда твоё основное дело окрепнет, начнёт приносить стабильный доход. Ну, в то же время, этот момент может никогда не наступить. Всё зависит от человека. Если нас просят о помощи и нам это по силам, мы не отказываем. В споре о целесообразности участия общественников в общегородских субботниках я держусь в стороне, потому что понимаю, что это пустое выливание энергии. Я считаю, что экологическая культура человека тесно связана с состоянием его души. Каждый должен начать с себя, со своей семьи, со своего самого близкого окружения. И это действительно работает. Никто из моих близких и друзей не бросит бумажку на улице, не пьет алкоголь по праздникам. И таких осознанных людей с каждым днём становится всё больше и больше.



Андрей ГОРБАРЁВ, системный администратор



Я слышал об интересном эксперименте, который проводился в духовной семинарии перед сдачей зачета-проповеди о святом, который славился бескорыстной помощью людям. Двум группам будущих священников нужно было дойти до места проведения проповеди. Оно находилось достаточно далеко. На их пути как бы случайно оказывался человек, которому нужна помощь. У одной группы испытуемых свободного времени не было совсем, а у второй - с запасом. Эксперимент показал, что к бескорыстной помощи более склонны люди, у которых есть свободное время. А вот сколько времени каждый из нас готов потратить для общего блага, зависит от внутренних убеждений человека. В моей жизни все примерно так и обстоит. Стараюсь хоть иногда делать что-то полезное не только для себя и своей семьи, но и для соседей по дому, по улице, по городу. Учувствую со своими детьми в субботниках. Беру на себя хлопоты по продвижению вопросов подведения коммунальных сетей к участкам, выделенным многодетным семьям для жилищного строительства. Иногда времени совсем не хватает, иногда его оказывается достаточно, чтоб сделать рядом с домом снежный городок для детей. Были периоды, я так увлекался общественной работой, что от этого страдали семейные отношения. Сейчас приоритет всегда на стороне семьи. Семья – это ведь тоже часть общества, за которую я отвечаю прежде всего.