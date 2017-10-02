На продажу выставлен автомобиль

02.10.2017 18:22:48 (GMT+12)

Очередные торги по продаже арестованной собственности состоятся 10 октября в Петропавловске.



Главное преимущество проводимых на официальных электронных площадках аукционов по продаже арестованного имущества — возможность приобрести юридически чистую собственность по низкой на рынке цене.



5 октября истекает срок подачи заявок для участия в открытом аукционе по продаже арестованного автомобиля марки NISSAN PRIMERA (легковой универсал, год выпуска - 2002).



Начальная цена продажи — 212 тыс. рублей, шаг аукциона — 5 тыс. рублей.



Задаток — 20 тыс. рублей, его необходимо внести на счет Росимущества не позднее 5 октября 2017 года.

Торги пройдут по адресу ул. Красинцев, д.19.



Всю интересующую дополнительную информацию можно получить по телефону 42-42-49 отдела реализации Территориального Управления Росимущества (в рабочие дни).



Актуальные сведения о продаже и цене арестованного имущества размещаются на официальном сайте ТУ Росимущества в Камчатском крае tu41@rosim.ru. и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

