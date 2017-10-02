В День пожилого человека на Камчатке чествовали активных представителей старшего поколения

02.10.2017 18:22:48 (GMT+12)

Пятый краевой слет старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» состоялся в краевой столице в ЦКД «Сероглазка» в воскресенье, 1 октября. Это мероприятие, уже ставшее традиционным, проводится в Петропавловске в рамках празднования Дня пожилого человека.



Для участников слета в этот день был организован большой праздничный концерт, в рамках которого гости увидели выступления лучших камчатских артистов и исполнителей. Также состоялось награждение актива старшего поколения за успехи в творческой деятельности и общественной работе - дипломы и памятные подарки получили победители слета в пяти номинациях: «За активную жизненную позицию», «Таланты и поклонники», «О спорт, ты мир, о спорт, ты жизнь», «Мастер – золотые руки» и «Хозяюшка - искусница». Награды номинантам вручали депутат краевого парламента Владимир Агеев, глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко, депутат городской Думы Екатерина Зубенко.



Поздравил и поблагодарил деятельных земляков за их активную гражданскую позицию, инициативность и участие в общественно-политической жизни региона член Президиума регионального политсовета «Единой России», врио руководителя регионального исполкома партии Роман Полыга.



От лица партийцев Полыга вручил активистам Союза пенсионеров России подарки и благодарственные письма от секретаря Камчатского отделения партии за активное содействие в организации массовых мероприятий, а также за эффективное взаимодействие с региональным отделением «Единой России».



В завершение праздничной программы гостей вечера ожидало чаепитие и танцы под живую музыку.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».