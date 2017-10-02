Жители Камчатки приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

02.10.2017 18:22:47 (GMT+12)
Несколько сотен жителей края приняли участие в спортивно-массовом мероприятии «Всероссийский день ходьбы-2017», которое прошло в Петропавловске-Камчатском на территории биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
«В мероприятии приняли участие жители Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. Всего было зарегистрировано 509 участников: 342 участника - в день старта и 167 участников - на сайте Олимпийского комитета России, в том числе 2 команды трудовых коллективов – ПАО «Камчатскэнерго» и филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Камчатка», - рассказали в министерстве.
Там отметили, что участники мероприятия преодолевали две дистанции: 1,5 и 3 км.
По итогам дня ходьбы были определены победители в нескольких номинациях. Самой спортивной семьёй признана семья Калининых (5 человек), самым спортивным коллективом - филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Камчатка», Амина Садуева и Лев Волков, родившиеся в 2016 году, стали самыми юными участниками, а Петр Пискарев и Антонина Карпова (1936 год рождения) – самыми опытными. Победители в каждой номинации были награждены призами от спонсоров, кроме того, все участники мероприятия получили дипломы Олимпийского комитета РФ.
В минспорте также добавили, что в рамках мероприятия была организована работа художников аквагримма, проведены семейные эстафеты, конкурсы и розыгрыши призов с участием ростовых кукол.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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