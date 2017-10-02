Семья инвалида из Елизова получила благоустроенную квартиру взамен аварийного жилья

02.10.2017 18:22:46 (GMT+12)

Министр строительства Камчатского края Татьяна Митина вручила ключи от благоустроенной квартиры семье инвалида Виталия Теплюка, проживающего в аварийном доме в городе Елизово.



«От имени Губернатора и Правительства Камчатского края поздравляю вас с новосельем и желаю счастливого и комфортного проживания в новом доме, - сказала Татьяна Митина. – Также хотелось бы отметить оперативность, проявленную специалистами администрации Елизовского городского поселения в решении административных вопросов».



Долгое время семья Виталия Теплюка проживала в муниципальном жилом доме с печным отоплением. После перенесенной операции главе семьи была назначена 2 группа инвалидности, и самостоятельно поддерживать дом в пригодном состоянии он уже не мог.



«Гражданин обратился в приёмную Президента РФ Владимира Путина, и его просьба была услышана, - сказал глава администрации Елизовского городского поселения Дмитрий Щипицын. - Губернатор Камчатского края и региональное Правительство оказали поддержку семье, и сейчас люди получают жильё. Программа по переселению граждан из аварийного жилья в Елизовском городском поселении реализуется уже несколько лет. За последние два года она позволила переселить нам порядка 73 семей. На эти цели из регионального бюджета было выделено 122 млн рублей. Это большая динамика для Елизова».



В свою очередь Виталий Теплюк добавил, что въехать в свою новую квартиру семья планирует уже в ближайшее время.



«На улице уже ощутимо похолодало, а проживать в нашем прежнем жилье практически невозможно. К моей проблеме все отнеслись чутко и с пониманием, за что вся наша семья очень благодарна», - сказал Виталий Теплюк.



Напомним, программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ по обеспечению граждан доступным и комфортным жильём, в соответствии с реестром многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу. Только в 2016 году по ней переселены почти 200 человек (расселено более 3 тысяч квадратных метров жилья).



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.