В Коряках сегодня

02.10.2017 14:53:57 (GMT+12)

В Коряках сегодня пасмурно и, несмотря на то, что термометр показывает +10, кажется, что вот-вот пойдёт снег. Но пока ему еще рано срываться...



Всем хорошего настроения на всю предстоящую неделю!



Фото: Максим БОДА.