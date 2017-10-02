Представительница Камчатки завоевала титул «Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа»

02.10.2017 14:44:42 (GMT+12)
Студентка КамГУ им. Витуса Беринга, воспитанница модельного агентства «Fashion star» Ольга Мудрая стала первой среди представительниц Дальневосточного федерального округа на одном из самых ярких и масштабных конкурсов для студенческой молодежи – «Мисс Студенчество России – 2017». Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
Гала-концерт конкурса интеллекта, творчества и красоты состоялся 26 сентября в Челябинске. В преддверии конкурса в этот город съехались одни из самых талантливых и красивых студенток нашей страны. В течение пяти дней участницы репетировали хореографические номера и дефиле, работали над домашними заданиями, участвовали в фотосессиях и других мероприятиях, подготовленных организаторами.
«Подготовка была очень тяжелой, у всех участников был очень плотный график, - рассказала Ольга Мудрая. - Помимо многочисленных репетиций, которые затягивались до глубокой ночи, в нашу программу организаторы включили экскурсии по городу и Челябинскому трубопрокатному заводу. Также мы сдали нормы ГТО, приняли участие в благотворительной акции "Подари радость детям" и интеллектуальном туре "Квиз, плиз"».
Представляя Камчатский край на сцене театра оперы и балета имени Михаила Глинки, Ольга Мудрая побывала в различных ролях и примерила множество костюмов – и национальный корякский костюм, и свадебное платье, и красивый вечерний наряд.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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