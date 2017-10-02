Представительница Камчатки завоевала титул «Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа»

02.10.2017 14:44:42 (GMT+12)

Представительница Камчатки завоевала титул «Мисс студенчество Дальневосточного федерального округа»

Студентка КамГУ им. Витуса Беринга, воспитанница модельного агентства «Fashion star» Ольга Мудрая стала первой среди представительниц Дальневосточного федерального округа на одном из самых ярких и масштабных конкурсов для студенческой молодежи – «Мисс Студенчество России – 2017». Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.

Гала-концерт конкурса интеллекта, творчества и красоты состоялся 26 сентября в Челябинске. В преддверии конкурса в этот город съехались одни из самых талантливых и красивых студенток нашей страны. В течение пяти дней участницы репетировали хореографические номера и дефиле, работали над домашними заданиями, участвовали в фотосессиях и других мероприятиях, подготовленных организаторами.

     «Подготовка была очень тяжелой, у всех участников был очень плотный график, - рассказала Ольга Мудрая.  - Помимо многочисленных репетиций, которые затягивались до глубокой ночи, в нашу программу организаторы включили экскурсии по городу и Челябинскому трубопрокатному заводу. Также мы сдали нормы ГТО, приняли участие в благотворительной акции "Подари радость детям" и интеллектуальном туре "Квиз, плиз"».

Представляя Камчатский край на сцене театра оперы и балета имени Михаила Глинки, Ольга Мудрая побывала в различных ролях и примерила множество костюмов – и национальный корякский костюм, и свадебное платье, и красивый вечерний наряд.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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