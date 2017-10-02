В программу «дальневосточный гектар» на Камчатке дополнительно включены более 6,3 млн гектаров земли

02.10.2017 14:44:41 (GMT+12)

На Камчатке расширена площадь земель, открытых для предоставления в рамках закона о «дальневосточном гектаре». За счёт включения в программу территорий охотничьих угодий, в оборот дополнительно включены более 6,3 млн гектаров земли. Об этом сообщил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



«Уполномоченные органы края совместно с Минвостокразвития России проводят активную работу по совершенствованию механизма выдачи "дальневосточных гектаров" и сокращению так называемых зон "нельзя". С 1 августа на Камчатке были дополнительно открыты для предоставления более 3,8 млн гектаров земли в защитных лесах, а с 1 октября в программу включены ещё свыше 6,3 млн гектаров на территориях охотугодий, - сказал Владимир Илюхин. – Мы в своей части выполнили все необходимые подготовительные мероприятия. Теперь проводится техническая работа по включению новых данных в федеральную информационную систему. По завершении этого процесса возможности заявителей по выбору участков на территории края будут значительно расширены».



Владимир Илюхин отметил, что расширение в крае программы дальневосточного гектара за счёт открытия для предоставления охотугодий не противоречит интересам других пользователей земель этой категории.



За время реализации закона о «дальневосточном гектаре» в Камчатском крае зарегистрированы 1318 договоров о предоставлении земли в безвозмездном пользование. Гражданам выданы участки общей площадью более 1690 га. В настоящее время на стадии заключения находятся ещё 597 договоров, 313 из которых уже направлены на подпись заявителям.



Напомним, федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ даёт возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Приоритетное право на получение гектаров сначала предоставили жителям дальневосточных субъектов. С 1 июня 2016 года оформить земельный участок камчатцы могли на территории «пилотного» Усть-Большерецкого района, с 1 октября 2016 года – на территории всего Камчатского края. С 1 февраля 2017 года право на получение «дальневосточного гектара» предоставлено всем гражданам России.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.