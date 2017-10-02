Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных прошли на Камчатке

02.10.2017 14:31:22 (GMT+12)
На Камчатке, на базе специализированной пожарно-спасательной части, прошли краевые соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны.
В соревнованиях приняли участие три сборные команды добровольцев из Елизовского района.
Каждая команда состоит из шести участников, один из которых водитель пожарного автомобиля. На первом этапе три участника с помощью гидравлического инструмента извлекали пострадавшего из автомобиля и оказывали ему первую медицинскую помощь. Как только первая тройка завершала свои действия по спасению пострадавшего, эстафету перехватывали остальные члены команды. Им необходимо было в максимально короткие сроки осуществить боевое развертывание от пожарного автомобиля, после чего попасть струей воды в мишень. В третьем этапе – теоретическом – принимали участие все участники команды.
Лучшей по итогам состязаний стала команда пожарного поста поселка Лесной Елизовского муниципального района. На втором месте – команда пожарной части села Коряки, а на третьем месте оказалась команда, созданная на базе пожарной части села Николаевка.
Нынешние соревнования проводятся на Камчатке в пятый раз и способствуют повышению уровня квалификации и роста профессионализма добровольных пожарных, выработке психологических и физических качеств, необходимых для работы в экстремальных условиях, формированию заинтересованности граждан к участию в добровольной пожарной охране.
В настоящий момент в рядах добровольных пожарных на Камчатке уже более 4.500 человек. Активность в тушении пожаров проявляют волонтеры из разных населенных пунктов: поселка Лазо Мильковского района, села Лесная Тигильского района, сел Вывенка, Тиличики, Пахачи Олюторского района, села Ключи Усть-Камчатского района, Запорожье Усть-Большерецкого района, Усть-Хайрюзово Тигильского района и села Манилы, расположенного в Пенжинском районе.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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