«Камчатскэнерго» ужесточит ограничительные санкции в отношении предприятий-должников

02.10.2017 14:31:23 (GMT+12)

ПАО «Камчатскэнерго» информирует: по новым правилам на объектах должников - юридических лиц будет вводиться полное ограничение электроэнергии после однократного предупреждения со стороны энергокомпании. Такое право энергокомпании дает постановление Правительства РФ, которое вступило в силу с 29 сентября.



Новые правила предусматривают упрощение процедуры ограничения поставки энергоресурса и расширение перечня способов уведомления о предстоящем отключении. Напомним, ранее уведомления вручались потребителям лично под роспись или заказным письмом. В случае неоплаты долга вводилось сначала частичное, и только затем полное ограничение электроэнергии. С 29 сентября энергетикам достаточно единожды уведомить должника, чтобы в случае неоплаты полностью прекратить ему поставку ресурса. При этом уведомление может быть отправлено с помощью смс-сообщения, письма на электронную почту, включено в счет на оплату услуг или опубликовано в СМИ.



Частичное ограничение электроэнергии будет вводиться только в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, и иных потребителей, имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони. К таким потребителям относятся больницы, школы, детские сады, воинские части, предприятия связи и др.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».