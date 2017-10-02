Евгений Новоселов: Знать и уважать историю – очень важно для подрастающего поколения

02.10.2017 14:31:21 (GMT+12)

Турнир «Щит и меч» в Петропавловске в рамках военно-исторического фестиваля «От Руси до России» прошел при поддержке депутата Законодательного Собрания Камчатского края Евгения Новоселова.



Фестиваль состоялся 30 сентября на территории «Города мастеров». Участники и гости фестиваля смогли окунуться в эпоху ратных подвигов прошлого, увидеть выставку различных ремёсел, украшения, предметы воинского снаряжения и доспехи, танцы народов мира от средних веков до наших дней.



Захватывающие рыцарские поединки, в которых принимали участие дети от 5 до 14 лет, никого не оставили равнодушными. В турнире в номинации «Щит и Меч» лучшими признаны в возрастных категориях: 5 – 6 лет – Сучков Иван, 7 – 8 лет – Казанцев Сергей, 9 – 10 лет – Столяров Виталий, 11 –12 лет – Рябченко Роман, 13 –14 лет – Васельков Гарий. Победители и призёры поединков были награждены грамотами, медалями, кубками и сладкими призами. Финансовую поддержку турнира в номинации «Щит и Меч» среди детей оказал депутат Законодательного Собрания Камчатского края, председатель попечительского совета Камчатского регионального отделения ОГ ФСО «Юность России», генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов.



«Подрастающее поколение должно знать и уважать историю, – подчеркнул Евгений Новоселов. – Военно-исторический фестиваль – это уникальная возможность окунуться в героическое прошлое и стать участником настоящего рыцарского турнира. Для любого мальчишки это яркое событие в жизни. Поэтому, конечно, я всегда буду максимально поддерживать маленьких спортсменов».



Физкультурно-спортивная организация «Юность России» проводит на Камчатке множество спортивных мероприятий. В середине сентября, также при поддержке Евгения Новоселова, прошла спартакиада молодежи Камчатского края по легкой атлетике, а до конца года предстоит еще немало спортивных мероприятий, сообщила руководитель организации «Юность России» Лидия Клюева.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.