Генеральный директор КРКК избран заместителем председателя правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития

02.10.2017 13:24:52 (GMT+12)
На прошедшем в Тюмени съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин избран заместителем председателя правления некоммерческой организации Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР).
НААИР является авторитетной общественной структурой, признанной международным экспертным сообществом. Она объединяет региональные институты развития практически всех субъектов Российской Федерации. Её партнерами являются Российский союз промышленников и предпринимателей, Национальное агентство прямых инвестиций, Агентство стратегических инициатив и другие организации.
Как рассказал Николай Пегин, в число задач ассоциации входит формирование сообщества профессионалов в сфере привлечения инвестиций в региональные экономики, стимулирование сотрудничества и обмена лучшими практиками между институтами развития, координация региональных проектов с органами государственной власти и федеральными институтами развития и ряд других направлений.
Правление НААИР избирается на общем собрании членов Ассоциации. Оно приурочивается к ежегодно созываемому съезду региональных агентств инвестиций и корпораций развития, который проходил в Тюмени 29 – 30 сентября.
Главной темой его дискуссий стали успешные региональные практики, в число которых экспертное сообщество солидарно относит некоторые направления деятельности Корпорации развития Камчатки. И как отметил Николай Пегин, избрание представителя КРКК заместителем председателя правления НААИР является признанием эффективной работы всего акционерного общества.
Генеральный директор КРКК также рассказал, что основной целью съезда является выработка консолидированной позиции по вопросам деятельности и развития региональных специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
Николай Пегин выступил в роли спикера на нескольких тематических сессиях съезда, ответил на вопросы коллег, поделился некоторым опытом работы в сфере инвестиционной деятельности.
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