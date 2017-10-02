В парке «ЭТНОМИР» предстоит создать павильон Камчатского края

02.10.2017 13:24:51 (GMT+12)

По поручению губернатора Владимира Илюхина советник главы региона, генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин представлял край на Всероссийском семинар-совещании с субъектами РФ в культурно-образовательном центре (КОЦ) «ЭТНОМИР».



Мероприятие прошло под руководством директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.



В культурно-образовательном центре «ЭТНОМИР», расположенном в Калужской области, в 90 километрах от Москвы, собрались представители 85 российских регионов, чтобы на примере уже действующих в культурно-образовательном центре экспозиций сформировать концепцию презентации культуры своего субъекта Федерации.



КОЦ «ЭТНОМИР» является уникальным этнокультурным объектом, который создан в минувшем году по инициативе Агентства стратегических инициатив, поддержанной Владимиром Путиным. Культурно-образовательный центр является частью большого этнографического парка площадью около 18 гектаров. Он создается для представления культуры российских регионов. Весь этнографический парк занимает 140 га. На его территории уже сегодня действуют 12 экоотелей.

В павильонах культурно-образовательного центра, архитектура которых отразит региональные особенности республик, краёв и областей, предстоит разместиться музеям, ремесленным мастерским, кафе национальной кухни и отелям.

Николай Пегин осмотрел площадку, отведенную под представительство Камчатского края. По словам советника губернатора, она расположена в удобном месте.



В настоящее время этнографический парк заключил соглашения о сотрудничестве с 47-ю российскимии регионами. На очереди подписание соответствующего документа с Камчатским краем.



Как отметил Николай Пегин, создание регионального павильона позволит российским и зарубежным гостям культурно-образовательного центра больше узнать о нашем замечательном крае, познакомиться с богатой и своеобразной культурой населяющих его народов. Посетители камчатского павильона КОЦ смогут, как предполагается, оформить туристическую поездку в регион, с которого начинается Россия.



Советник губернатора края также подчеркнул, что в оформлении павильона примут участие не только регион и входящие в его состав муниципальные образования, но и представители бизнеса. Он выразил надежду, что экспозиция Камчатского края станет одной из самых интересных и посещаемых в этнографическом парке.