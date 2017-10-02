КРКК намерена и впредь содействовать развитию инвестиционного проекта «Озерновский горно-металлургический комбинат»

02.10.2017 13:24:52 (GMT+12)
Очередной инвестиционный проект, сопровождаемый акционерным обществом «Корпорация развития Камчатского края», близок к началу промышленной эксплуатации. Как сообщил генеральный директор КРКК Николай Пегин после очередных переговоров с руководителем АО «СиГМА» Дмитрием Филичкиным, создаваемая его компанией на Озерновском золоторудном месторождении модульная фабрика готовится к пуску. Уже в ближайшие недели объёмы добываемых на полуострове благородных металлов возрастут за счет нового производства.
Корпорация развития Камчатки способствовала принятию решения о присвоении предприятию статуса особо значимого регионального инвестиционного проекта. В соответствии с постановлением федерального правительства АО «СиГМА» выделили более 750 миллионов рублей для строительства к золоторудному месторождению автомобильной дороги, протяженностью 62 с половиной километра. В настоящее время она почти готова. При её строительстве пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Дорога прошла через заболоченные участки, пересекла многочисленные реки и ручьи. Завершение строительства транспортной артерии планируется в ноябре. Ввод дороги в эксплуатацию значительно ускорит развитие производства.
Общий объём планируемых к привлечению инвестиционных средств превысит 10 миллиардов рублей.
Готовая к запуску модульная золотоизвлекательная фабрика способна перерабатывать до 100 тысяч тонн руды, что позволит получать около 2 тонн благородного металла в год. «Но это является только первой очередью горно-обогатительного комбината, – подчеркнул Николай Пегин. – Разведанные и подтвержденные по международным методикам запасы золота на Озерновском месторождении превышают 110 тонн. Кроме того, здесь обнаружены и другие полезные ископаемые – серебро, медь, вольфрам, теллур и даже алмазы».
Генеральный директор КРКК также сообщил, что Корпорация намерена и в дальнейшем способствовать развитию инвестиционного проекта, весьма значимого для экономики Камчатки. По подсчетам, налоговые поступления за период освоения месторождения только в региональный и местный бюджеты превысят 10 миллиардов рублей.
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