Камчатский гороскоп, 3 октября

02.10.2017 12:58:15 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



Напряженное эмоциональное состояние окружающих повышает уязвимость и провоцирует клубок проблем, создает предпосылки для искажений, искушений, подозрений, заблуждений, проявления зависимостей. День может подтолкнуть к интриге, тайному нарушению запрета, капризу, агрессии в явной или скрытой форме. Легко поддаться слабости, дурной привычке, негативному импульсу, особенно, если замешаны чувства или обманутые надежды. Под вопросом честность в отношениях, прозрачность сделок, качество услуг. Возрастает риск поломок, протечек, отравлений, усиливается восприимчивость к инфекциям. Рекомендуется аккуратность в обращении с инструментами, лекарствами, жидкостями, при уходе за животными.



Рейтинг дня: 4-.



Опасное место для водителей и пешеходов: 8 км.



День благоприятен для жителей улиц Максутова, Вилюйской, Автомобилистов, Лермонтова, Пограничной, Космического проезда (в краевом центре), Аэропорта (в Елизове), села Майское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.