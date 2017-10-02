В Милькове сегодня

02.10.2017 12:56:38 (GMT+12)

В Милькове сегодня облачно, ветрено, без осадков, +10. Ещё подарит осень солнце и тепло, но всё ближе и ближе дыханье зимы... Всем хорошего настроения и яркой, тёплой осени!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.