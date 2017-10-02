Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

02.10.2017 12:48:19 (GMT+12)

Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

Курица холодная по-сычуаньски.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

курица - 250г
имбирь - 10г
репчатый лук - 15г
кунжутное масло - 10г
кунжутный соус - 10г
соевый соус - 10г

РЕЦЕПТ:

Вареную курицу нарубить брусочками вместе с косточкой, переложить на тарелку.

Отдельно подать соевый соус, смешанный с кунжутным соусом, кунжутным маслом, имбирем и мелко нарубленным репчатым луком.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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