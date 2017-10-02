В Харбине состоялась церемония награждения победителей финала V Конкурса по русскому языку в регионах Китая

02.10.2017 12:48:06 (GMT+12)
22 сентября в концертном зале Хэйлунцзянского университета состоялась Церемония награждения победителей финала V Конкурса по русскому языку в регионах Китая. Это означает успешное завершение соревнования по знаниям русского языка среди китайских любителей внутри страны.
На Церемонии награждения член Постоянного комитета КПК пров. Хэйлунцзян, начальник Отдела пропаганды и агитации Комитета КПК пров. Хэйлунцязн Чжан Сяолянь выступил с речью, вице-консул Генерального консульства Российской Федерации в Шэньяне Владимир Ларин прочитал поздравительное письмо от генерального консула Сергея Пальтова. Они вместе вручили награды конкурсантам, вышедшим на первые места конкурса. На мероприятии присутствовали представили Отдела пропаганды и агитации Комитета КПК пров. Хэйлунцязн, Управления образования пров. Хэйлунцзян, ВГУЭС, Хэйлунцзянского университета, Харбинского научно-технического университета, Цицикарского университета и других высших учебных заведений провинции, также преподаватели и студенты из города Тяньцинь, провинций Ляонин, Шаньдун и других районов нашей страны. Почти тысяча человек присутствовали на церемонии награждения.
В своей речи Чжан Сяолянь отметил, что язык является мостом распространения цивилизации и культурных обменов, также узловой связкой укрепления дружбы и развития сотрудничества. По его словам, язык выступает в качестве посредника, а культура является внутренним ядром. На протяжении 8 лет «Конкурс по русскому языку» привлек более 10 тысяч отечественных и зарубежных китайских любителей для участия в мероприятиях и демонстрации своих талантов. Он подчеркнул, что одновременно конкурс получил большое внимание и поддержку друзей из средств массовой информации Китая и России. Можно сказать, все это позволило развитию тесных культурных обменов, содействию гуманитарного сотрудничества и продвижению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
В настоящее время "Конкурс по русскому языку" уже стал брендовым мероприятием в области китайско-российского культурного обмена. По сравнению с предыдущим конкурсом русского языка, проходившим в прошлом году, в этом году три китайские провинции и три российские области добавились в качестве участников мероприятия. В общей сложности в конкурсе приняли участие 20 китайских провинций и российских областей. А количество ВУЗов увеличилось на 12, составив в общей сложности 62 китайских и зарубежных университета. Конкурс в этом году привлек еще 8 новых СМИ, количество которых в общей сложности составило 30 участвующих китайских и зарубежных средств массовой информации. Генеральное консульство Российской Федерации в Шэньяне прислало письмо-поздравление конкурсу с его полным успехом. В заключении своей речи Чжан Сяолянь сказал: «Нам очень приятно видеть, что нынешний Конкурс по русскому языку демонстрирует древнюю китайскую и русскую цивилизацию, культуру с доисторических времён, уникальный колорит, глубокую дружбу, природные пейзажи, народную историю, его влияние стало еще наиболее большим, сфера охвата – наиболее широкой, а сила распространения – наиболее сильной».
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