О цифровой экономике камчатцы смогут узнать в «Школе молодого политика»

02.10.2017 12:34:54 (GMT+12)

В понедельник, 2 октября, в Камчатском крае откроется новый сезон лекционных встреч в рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа молодого политика».



Семинар на тему «Цифровая экономика: блокчейн в современном мире» проведёт инициатор создания проекта, депутат Государственной Думы Константин Слыщенко. Начало – в 18.30.



«Проект «Школа молодого политика« реализуется на Камчатке с сентября 2014 года. Со временем он вырос и по числу участников, и по территории проведения семинаров. Сегодня это уже не только краевая столица, но и другие города и сёла региона. Будем и дальше двигаться вперёд, и в октябре камчатцы смогут посетить новые интересные семинары нашей Школы», – сказал Константин Слыщенко.



На семинар, который пройдёт в здании администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, приглашаются активные и инициативные жители Камчатки. Записаться в «Школу молодого политика» необходимо заранее. При записи необходимо указать свои фамилию, имя, отчество и контактные данные.



Заявки принимаются по телефону: 8 (415-2) 41-11-82 (в будние дни с 9 до 18 часов) и в электронном виде на адрес: kslyschenko@duma.gov.ru.



Также все желающие могут присоединиться к группе «Школа молодого политика» в мессенджере WhatsApp (8-963-831-22-72).



Напомним, проект «Школа молодого политика» работает для тех, кто интересуется политикой и хочет принимать активное участие в жизни нашего края и всей страны. Цель проекта – создать качественный кадровый резерв для выдвижения на выборные должности. «Школа молодого политика» не имеет возрастных ограничений, стать участником проекта может любой желающий. Вход на семинары свободный.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».