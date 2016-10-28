Специалисты Камчатского водоканала готовятся к работам по замене ветхих сетей в районе улицы Океанская

02.10.2017 12:29:25 (GMT+12)
Информация о возникновении аварийной ситуации на водопроводе в районе ул. Океанская впервые появилась в Центральной диспетчерской службе КГУП «Камчатский водоканал» 28.10.2016 г. Земляные работы при вскрытии водопровода показали, что стальной водопровод находится на глубине более 2,5 м и покрыт многочисленной коррозией, образовавшейся под воздействием блуждающих токов.
В связи с тем, что технологически провести аварийно-восстановительные работы по ремонту водопровода не представляется возможным, руководством КГУП «Камчатский водоканал» принято решение о замене ветхих сетей. В планах предприятия переложить трубопровод вдоль жилых домов по ул. Океанской, д. 63-69. Это даст возможность беспрепятственного доступа к аварийным местам в случае возникновения утечек. Всего Водоканал планирует переложить 320 м водопроводных труб.
В настоящее время предприятием проводятся мероприятия по оформлению необходимых документов для начала строительных работ.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в "Камчатском водоканале"
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