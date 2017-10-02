Браконьеры в Усть-Большерецком районе лишились 69 сетей и 150 кг рыбы

02.10.2017 12:29:25 (GMT+12)
Сотрудники СВТУ ФАР совместно с инспекторами Ассоциации «Река Большая» за неделю изъяли у браконьеров в Усть-Большерецком районе около 1,5 центнеров рыбы лососевых пород и 69 сетей.
Официальный промысел лососей на реке Большой и ее притоках закрыт, в реки заходят только единичные особи лососей. Однако самые настойчивые браконьеры продолжают выходить на промысел. По опыту прошлых лет, сети рыбаки-нелегалы будут выставлять и тогда, когда реки покроются льдом, а заходить в них будут по 2-3 поздних кижуча в день.
Только за неделю совместными инспекторскими группами при проведении 56 проверок было составлено 12 административных протоколов, изъято 150 кг рыбы, 2 лодки и 69 сети общей протяженностью почти 2 км.
Всего с начала сезона сотрудниками СВТУ ФАР и инспекторами Ассоциации «Река Большая» проведено 2239 рейдов, 8,7 тысячи часов на воде, 1697 проверок. Составлено 284 протокола об административных правонарушениях, материалы 8 дел переданы в полицию. У браконьеров в Усть-Большерецком районе изъято 709 сетей, 84 лодки, 27 моторов, более 3 тонн рыбы и почти полцентнера икры.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ассоциации "Река Большая".
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