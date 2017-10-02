Валерий Раенко призвал неравнодушных земляков внести свою лепту в строительство Камчатского морского собора

02.10.2017 12:10:26 (GMT+12)

Депутаты Камчатского края во главе с Валерием Раенко накануне ознакомились с ходом строительства Камчатского морского собора. Народные избранники осмотрели здание снаружи, побывали в действующем нижнем храме собора и строящемся верхнем храме. Валерий Раенко призвал земляков помочь со строительством собора. «Собор строится на народные деньги, что придает значимости этой стройке. Это третий по счету Морской собор, который появится в России и Камчатка его очень ждет. Ведь десятки, а то и сотни семей на Камчатке связаны с морем. И, к сожалению, море не всегда возвращало близких людей – отцов, мужей, сыновей. В этих стенах родные смогут найти утешение, помолиться о не вернувшихся из моря. Здесь будут проводится молебны за благополучное возвращение моряков, за то, чтобы благополучно жил и развивался Камчатский край, рыбацкая отрасль. Но хотя выполнен колоссальный объем работ, необходимо еще много средств, чтобы завершить строительство. Естественно, камчатские депутаты внесут свою лепту в очередной раз. И я обращаюсь к жителям тоже поучаствовать в этом благом для Камчатке деле. Рубль к рублю, и наберется та сумма, чтобы с Божьей помощью в ближайшее время собор засверкал во всем своем величии и красоте», - сказал Раенко.



По предварительным подсчетам, на завершение строительства необходимо еще порядка 15 миллионов рублей. По словам настоятеля Камчатского морского собора епископа Федора, планируется что освятит собор Патриарх Кирилл.

«С Божьей помощью всем миром мы продолжаем строительство Камчатского морского собора. Освящен и полноценно действует как приходской нижний храм Камчатского морского собора в честь равноапостольного князя Владимира. Это храм с полноценной социальной жизнью: действуют воскресная школа и сестричество, здесь проходят реабилитацию ребята, которые попали в сложную жизненную ситуацию.



Мы продолжаем строить верхний храм в честь архистратега Божия Михаила – высокий, светлый, прекрасный, величественный. В эти стены было принято уже свыше 2.5 тысяч кубов бетона, сейчас уже установлен купол на отметке 42 метра. Осталась часть бетонных работ на звоннице. Когда позволяет погода мы проводим фасадные работы. В зимний период начнем отделочные работы верхнего храма. Строительство идет при поддержке губернатора и Правительства Камчатского края, рыболовецких предприятий и всех неравнодушных жителей. Ждем, что скоро храм во всей красе засияет своими куполами над Авачинской бухтой, и святейший патриарх совершит его освещение», - сказал епископ Федор.



По его словам, в храме будут увековечены все камчатские рыбаки, не вернувшиеся из моря. По данным официальной статистики это более полутора тысяч человек только за 20ый век. В западной части как верхнего так и нижнего храмов будут установлены мемориальные плиты с их именами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.