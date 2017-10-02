«Врачи - детям»: лучшие московские специалисты обследуют камчатских детей

02.10.2017 12:10:26 (GMT+12)
C 5 по 8 октября в Петропавловске-Камчатском впервые пройдет уникальная акция «Врачи детям» - 14 высококлассных специалистов из Москвы во главе с профессором, руководителем университетской клиники по педиатрии РНИМУ им. Пирогова Исмаилом Османовым осмотрят и проконсультируют не менее 300 детей, в том числе из отдаленных районов полуострова.
Акция организована благотворительным фондом «Спаси жизнь» совместно с Детской городской клинической больницей им. З.А. Башляевой (г. Москва) при поддержке Министерства здравоохранения Камчатского края.
В составе «врачебного десанта» - опытные и выдающиеся медики, 4 профессора, 3 кандидата и 3 доктора медицинских наук, врачи высшей категории. Все специалисты не первый раз принимают участие в подобных выездных акциях и имеют большой опыт оказания высококвалифицированной медицинской помощи детям в любых условиях.
Прием и консультации будут вести невролог, гастроэнтеролог, нейрохирург, эндокринолог, кардиолог, отоларинголог, офтальмолог и другие специалисты на базе Камчатской краевой детской больницы. При выявлении патологий, детям будет составлен план лечения, в случае необходимости – выданы направления на госпитализацию в столичные клиники, врачи также готовы к проведению операций при наличии неотложных показаний. Все консультации проводятся бесплатно. Прием будет вестись по спискам, подготовленным камчатскими лечебными учреждениями. Первоочередными пациентами в этом списке являются дети из отдаленных поселков и деревень, которые испытывают острую нехватку узких медицинских специалистов.
Фонд «Спаси жизнь» провел большую работу по организации акции, потребовалась серьезная многомесячная подготовка, чтобы собрать воедино столь мощную команду медиков и обеспечить их приезд на Камчатку.
Фонд «Спаси жизнь» благодарит за помощь в организации акции «Врачи детям»:
Министерство здравоохранения Камчатского края и лично министра Лемешко Татьяну Владимировну;
ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» и лично главного врача Османова Исмаила Магомедовича;
ПАО «Аэрофлот» и лично генерального директора Савельева Виталия Геннадьевича;
Общественную палату РФ и лично Бочарова Вячеслава Алексеевича;
ОАО гостиница «Авача»;
ЗАО «Агротек Холдинг»;
семью Павла и Натальи Кориковых, которые уже не первый раз поддерживают проекты фонда и глубоко понимают, насколько они важны.
«Мы надеемся, что акция «Врачи детям» положит начало длительному и плодотворному сотрудничеству между камчатскими и московскими врачами. Верим, что оно поможет многим детям-инвалидам, детям с хроническими заболеваниями, семьям, не имеющим возможности выехать за пределы Камчатского края, получить высококвалифицированную медицинскую помощь по месту жительства и совершенно бесплатно», - говорит председатель БФ «Спаси жизнь» Юлия Ромейко.
Команда БФ «Спаси жизнь»
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