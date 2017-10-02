Татьяна Лемешко поздравила камчатских медиков с Международным днем врача

02.10.2017 12:10:27 (GMT+12)
Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко поздравила медиков региона с Международным днем врача. Праздник отмечается ежегодно в первый понедельник октября и считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира.
«Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире, чьё значение сложно переоценить, ведь медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни, - сказала Татьяна Лемешко. - Хочется каждому медработнику Камчатки передать слова благодарности, заслуженные упорным, благородным трудом. Желаю нашим врачам вдохновения в работе, здоровья и семейного благополучия».
Министр сообщил, что в камчатских учреждениях здравоохранения сегодня трудятся почти 1,3 тысячи врачей. Более 260 из них имеют высшую квалификационную категорию, более 250 – первую. Только за год в медучреждениях Камчатского края зарегистрировано 2,6 миллиона посещений, бригадами скорой медицинской помощи совершено 117 тысяч выездов, проведено 21,4 тысячи операций. В стационарных учреждениях лечение получили более чем 80 тысяч человек.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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