На Камчатке прошли краевые соревнования по летнему биатлону

02.10.2017 12:10:27 (GMT+12)

1 октября на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова состоялись чемпионат и первенство края по летнему биатлону. Об этом рассказали в министерстве спорта Камчатского края.



«В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов из краевого центра, Елизова и Милькова. Возраст участников – от 15 лет и старше», - рассказали в министерстве.



По итогам соревнований, лучший результат в различных возрастных группах показали Арина Солдатова, Никита Филлипов, Екатерина Худанина, Вячеслав Гущин, Юлия Огаркова, Илья Селиванов. Победители и призёры были награждены грамотами и медалями.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.